Es spielt es gar keine Rolle, dass die USA nicht ihre besten Spieler zu dieser WM abstellte. Zwischen New York und Los Angeles gibt es mehr Basketballer auf Profi-Niveau, als in Deutschland Spieler in allen Leistungsklassen. Hierzulande besetzt der Sport einen Nischenplatz, im internationalen Vergleich ist der DBB ein Zwerg. Wer hätte diese Entwicklung nach dem Karriere-Ende von Dirk Nowitzki erwartet? Niemand! Und doch ist es seit gestern, 16.32 Uhr, wahr.

Dass sich eine goldene Generation um Dennis Schröder und die Wagner-Brüder entwickelt hat, wurde bereits bei der vergangenen EM deutlich, als die Bronzemedaille gewonnen wurde. Für solche Erfolge braucht es außergewöhnliche Talente, aber eben auch einen Teamgeist mit entsprechender Gier auf sportliche Erfolge.

Team zeigt außergewöhnliche Mentalität

Die Mentalität dieser Mannschaft ist außergewöhnlich, wenngleich gerade Anführer Dennis Schröder mit seinen Verbalattacken gegenüber Mitspielern vor und während der WM immer wieder für Aufsehen sorgte. Andererseits ist es vielleicht gerade diese Atmosphäre, die die deutschen Basketballer von anderen Nationalteams unterscheidet. Den Fußballern von Hansi Flick täte ein Spieler mit solchen Werten gut.

Schade ist, dass die Leistungen der deutschen Basketballer nur per Streamingdienst im Internet und nicht im Free-TV zu sehen waren. In einer Zeit, in der noch der gefühlt noch das letzte Sackhüpfen aus Papua-Neuguinea übertragen wird, ein Armutszeugnis. Wer die WM-Spiele der vergangenen Wochen gesehen hat, wurde besser unterhalten, als bei manchem Fußballspiel und erlebte mehr Spannung, als in einer kompletten Formel-1-Saison.

Perfekter Zeitpunkt für Aufbruchstimmung

Nun geht es also am Sonntag im Endspiel gegen Serbien um den ganz großen Wurf, um den ersten WM-Titel in der Geschichte des DBB überhaupt. Ob der Deutsche Basketball von diesem Sommermärchen wird profitieren können, bleibt abzuwarten. Ein besserer Zeitpunkt für Aufbruchstimmung ist aber nicht denkbar. Was für eine Leistung!