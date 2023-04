Das von Trainer Sebastian Hoeneß ausgegebene Etappenziel hat der VfB Stuttgart verpasst. Er wollte beim FC Augsburg die drei Punkte mitnehmen und den Gegner so in den Abstiegskampf der Bundesliga hineinziehen. Dennoch dürfen die Schwaben vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Gladbach weiter Hoffnung schöpfen – dank einer Leistungssteigerung.

Ein Punkt für die Moral

„Der Punkt ist enorm wichtig für uns als Mannschaft, für die Moral und für die Tabelle. Wir wurden belohnt für eine starke zweite Halbzeit“, sagte der nach vier Pflichtspielen (zwei Siege, zwei Remis) weiterhin unbesiegte Hoeneß nach dem 1:1 (0:1) am Freitagabend.

Fußball Guido Buchwald im SÜDKURIER-Interview: „Ich freue mich auf einen VfB Stuttgart mit absolutem Willen“ Das könnte Sie auch interessieren

Bei noch fünf ausstehenden Partien beträgt der Abstand zwischen beiden Teams auch weiterhin fünf Zähler. Dass die Augsburger nicht enteilten, war einmal mehr Kapitän Wataru Endo zu verdanken. Der japanische Nationalspieler sicherte dem VfB mit seinem Einsatzwillen und seiner Torgefahr das Remis. Vorn glänzte er zum vierten Mal in dieser Saison als Torschütze (78.) und stellte damit einen neuen persönlichen Rekord auf. In der Defensive ackerte er unermüdlich.

Gegen Gladbach nachlegen

Nun möchte Hoeneß den beim FCA geholten Punkt gegen Gladbach „veredeln“. „Das ist eine schwierige Herausforderung. Aber wir trauen es uns zu, die drei Punkte zu holen.“ Aus Augsburg nehme der 40-Jährige „die Gewissheit mit, dass wir leben und marschieren können“.

Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt drei Punkte. Sportchef Fabian Wohlgemuth sah wieder Ermutigendes. Er lobte „die Willensleistung“ des Teams, das durch den Treffer von Dion Beljo früh in Rückstand geraten war (8.). Klar ist aber auch, dass Unentschieden auf Dauer nicht reichen werden. „Dass wir bis zum Ende fighten müssen, war doch klar“, sagte Hoeneß und versprühte positive Energie – etwas, was dem VfB in dieser Saison lange abhandengekommen war. (dpa)