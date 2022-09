Schöner fühlte sich für den VfB Stuttgart in dieser Saison noch kein Punkt an. Ein „gutes Unentschieden“ sei das gewesen, sagte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem 2:2 (0:1) beim deutschen Meister FC Bayern München am Samstag.

Fünftes Unentschieden im sechsten Spiel

Rein rechnerisch war das fünfte Remis im sechsten Liga-Spiel zwar wieder nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt. Und es reichte auch nicht, um sich von der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga abzusetzen. Emotional könnte es den Schwaben aber durchaus einen Schub geben. Auch die Startelf-Debütanten Serhou Guirassy und Atakan Karazor machen Hoffnung auf ein baldiges Ende der Sieglos-Serie.

Guineas wird zum Mann der Stunde

Als „herausragend“ bezeichnete Mislintat Guirassys Premiere in der Anfangsformation und gratulierte sich gleich noch selbst zur späten Verpflichtung des 26 Jahre alten Angreifers. „Es ist schon gut, den last minute dazubekommen zu haben“, sagte Stuttgarts Kaderplaner zum Nationalspieler Guineas, der mit einem souverän ins rechte obere Eck verwandelten Foulelfmeter in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielt hatte. Der vom französischen Erstligisten Stade Rennes mit einer Kaufoption ausgeliehene Guirassy verzeichnete auch noch einen Lattenschuss. Zudem wurde ihm ein Treffer aberkannt – nach Meinung von Mislintat und Coach Pellegrino Matarazzo zu Unrecht.

Lob von VfB-Trainer Matarazzo

Auch Stuttgarts Trainer lobte den Nachfolger des nach England gewechselten Torjägers Sasa Kalajdzic. „Ich finde, dass Serhou ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er unseren Fußball versteht, dass er taktisch intelligent ist“, so Matarazzo. „Er hat viele Bälle festgemacht, Kopfballduelle gewonnen, kann mitkombinieren und hat auch gezeigt, dass er eine Abschlussstärke hat. Das hat mir sehr gut gefallen.“

Auch Mittelfeldspieler Karazor durfte erstmals in dieser Saison von Beginn an ran – und stemmte sich den Münchnern im Zentrum leidenschaftlich entgegen. „Ata ist unser Busquets“, adelte Mislintat den 25-Jährigen. Sergio Busquets, den langjährigen Strategen im defensiven Mittelfeld des FC Barcelona, sehen die Bayern morgen Abend in der Champions League wieder. Für den VfB geht es am Samstag in der Liga gegen Eintracht Frankfurt weiter.

Die Erkenntnis, dass sie nach den Rückständen durch Mathys Tel (36.) und Jamal Musiala (60.) zweimal zurückkamen und dank der Tore des eingewechselten Chris Führich (57.) und besagtem Guirassy zum zweiten Mal nacheinander einen Punkt aus der Allianz Arena entführten, soll die Schwaben beflügeln. „Dieses Spiel tut uns gut“, sagte Mislintat. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft und nehmen diesen einen Punkt verdient mit. “, stimmte Führich ihm zu.

Mit „voller Power“ habe er den Elfmeter zum 2:2 versenkt, berichtete Guirassy. Die hatte dem VfB vorne in dieser Saison bis dahin häufig gefehlt. (dpa)