von Joachim Hahne

Der Corona-Winter 2020/21 zeigt sich bislang von seiner besten Seite – zumindest was das Wetter angeht. Tief verschneit präsentiert sich in diesen Tagen der Hochschwarzwald. Am Mittwoch lag auf dem Höchsten eine Schneedecke von mehr als 150 Zentimetern. „Ja wir haben Schnee in Hülle und Fülle, soviel hatten wir noch nie seit wir die Weltcups am Feldberg ausrichten“, freut sich Herbert Kreuz, zuständig für die Kommunikation bei der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG).

Auch ohne Fans ein Hingucker

Für die Tourismus-Region Schwarzwald bedeutet der Ski-Cross-Weltcup am Feldberg (29.-31.01.21) bestes Werbefernsehen, auch wenn der zweite FIS-Weltcup an diesem Wochenende (in Titisee-Neustadt wird zeitgleich ein Skisprung-Weltcup der Frauen ausgetragen) ohne Fans stattfinden muss. „Man kann Ski fahren, auch ohne Liftbetrieb wird sich die Veranstaltung nachhaltig auszahlen, wenn die Pandemie vorbei ist“, ist sich HTG-Geschäftsführer Thorsten Rudolph angesichts der TV-Präsenz sicher.

Video: Joachim Hahne

Bei den vorherrschenden Schneeverhältnissen haben die Kursbauer um FIS-Renndirektor Klaus Waldner im Vergleich zu früheren Jahren vergleichsweise leichtes Spiel.

Über 1100 Meter geht die Distanz vom Start bis ins Ziel, „eine so lange Strecke hatten wir noch nie, gespickt mit drei großen Kurven, spektakulären Übergängen und variabler Geschwindigkeit“, erläutert der sportliche Leiter des DSV, Heli Herdt. Ob die Bedingungen am Wochenende auch ideal sind, bleibt abzuwarten, denn es sind Tauwetter und eine Niederschlagsfront angesagt.

Sechs DSV-Athleten am Start

Insgesamt nominierte der DSV sechs Athleten für die zwei Schwarzwald-Weltcups. Darunter auch Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning). Und der hat gute Erinnerungen an den Feldberg. Im Februar 2019 gelang ihm mit Platz zwei seine erste Weltcup-Podestplatzierung. Frauen sind beim Heimspiel auf dem Feldberg keine am Start.

Neben der schon länger verletzten Heidi Zacher (SC Lenggries) hat es Anfang Januar auch Lokalmatadorin Daniela Maier beim Training auf der Reiteralm mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie böse erwischt.

Die 24-Jährige vom SC Urach hatte noch beim Ski-Cross-Weltcup im französischen Val Thorens kurz vor Weihnachten mit Rang zwei ihr bestes Ergebnis der Karriere eingefahren und sich gerade für den Heimweltcup am Feldberg einiges ausgerechnet. „Natürlich fehlt uns Daniela, sie war in bestechender Form, aber der Operateur ist extrem zufrieden, sie wird nächsten Winter zurückkommen“, gibt Herdt den Stellenwert der Schwarzwälderin wieder.

Nach erfolgreicher Operation blickt die Junioren-Weltmeisterin von 2015 schon wieder positiv in die Zukunft, „meine Familie und Freunde werden mir helfen, wieder stark zurückzukommen“.

Daumen drücken an der Strecke

Einige Mitglieder des Skiclubs Urach werden beim Weltcup aber trotzdem dabei sein, allerdings in anderer Funktion. Daumen drücken für die Vereinskollegin Daniela Maier geht nicht – so wollen sich die Mitglieder des „Daniela-Maier-Fanclubs“ als Helfer entlang der Strecke verdient machen. Und es bleibt die Hoffnung, dass es beim nächsten Heimweltcup 2022 endlich klappt mit einem Start ihrer Ski-Crosserin aus Furtwangen.