Fussball vor 5 Stunden

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal seit August 2000 wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga

Der SC Freiburg ist nach dem 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen Spitzenreiter in der Bundesliga. SC-Trainer Christian Streich will davon jedoch nichts wissen – und denkt vor allem an den Klassenerhalt.