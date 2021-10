von Tilmann P. Gangloff

„Was ist der FC Bayern?“, fragt Oliver Kahn und gibt die Antwort gleich selbst: Mythos, Faszination und sehr, sehr starke Persönlichkeiten mit Legendenstatus; unter ihnen Kahn selbst. Trotzdem stellt er sich erst mal vor: „Mein Name ist Oliver Kahn. Ich war mal Torwart.“ Seit Juli ist der mehrfache Welttorhüter Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge und somit Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. In Personalien wie dieser sieht er den größten Unterschied zu anderen Vereinen: Wer einst als Spieler mit dem Club seine größten Erfolge gefeiert hat, für den ist die Arbeit in der Vorstandsetage kein Job, sondern eine Herzensangelegenheit.

Genau genommen müsste die sechsteilige Amazon-Reihe „Hinter den Kulissen“ heißen, denn darin liegt ihr größter Reiz: Ausgiebig stromert die Kamera durch die Räumlichkeiten des Trainingszentrums an der Säbener Straße; der Verein hat dem Filmteam Tür und Tor geöffnet. Mindestens genauso entscheidend war es jedoch, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen, was Erfolgsregisseur Simon Verhoeven („Willkommen bei den Hartmanns“) und Chefkameramann Nepomuk V. Fischer (Co-Regie) offenbar gelungen ist. Das zeigt sich nicht nur in den vielen Einzelgesprächen. Mindestens genauso interessant sind die Stippvisiten in den Umkleideräumen, wo zwischen den Superstars der gleiche frotzelnde Umgangston herrscht wie in jeder Kreisligakabine. Ähnlich aufschlussreich sind die kleinen Lauschangriffe während der Spiele, wenn die sonst stets staatstragend formulierenden Funktionäre das Geschehen auf dem Rasen deftig und ungefiltert kommentieren.

Persönliche Einblicke der Chefs

Die Reihe dokumentiert die Ära Hansi Flick und somit nicht nur die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte, sondern auch das schwierige Jahr danach. Die dank diverser Zeitsprünge auch dramaturgisch reizvolle Chronik beginnt wenige Tage vor dem Abflug nach Katar zur Club-WM. Das Wichtigste sei, sagt Kahn und muss selber lachen, „dass die Jungs locker bleiben“; der Mann hat einst als „Titan“ das Motto „Weiter, immer weiter“ gelebt wie kein Zweiter. Aber auch in dieser Hinsicht wird „Behind the Legend“ dem Titel gerecht, als Kahn von Erschöpfungszuständen während seiner aktiven Karriere berichtet. Ähnlich persönlich wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic: In seiner Jugend verlief die Front des Bosnienkriegs zehn Kilometer vor dem Elternhaus; unter dem Bett des damals 15-Jährigen lag eine Kalaschnikow.

Es sind solche Erzählungen, die diese Dokumentation besonders machen. Zu Herzen gehen Momente wie jener, als der kanadische Shootingstar Alphonso Davies von seinen Kindheitsjahren in einem ghanaischen Flüchtlingslager erzählt. „Behind the Legend“ imponiert auch durch die Vielzahl der Interviewpartner: Alle, die bei den Bayern Rang und Namen haben, kommen zu Wort; und noch einige mehr.