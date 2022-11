Wenn die ganz großen Namen der internationalen Fußballszene am nördlichen Bodensee vorbeischauen, ist meist Klaus Segelbacher mit von der Partie. Aktuell ist der 56-Jährige wieder einmal im Stress, einem Stress, wie er positiver nicht sein könnte.

Nach zwei Jahren Zwangspause sind am 3. und 4. Dezember wieder einige der besten europäischen U-15-Nachwuchskicker beim MTU-Cup in Friedrichshafen am Start. „Es war uns ein großes Ansinnen, dieses Turnier wieder auszutragen“, sagt Segelbacher über die 18. Auflage des Hallencups, der 2019 zum bislang letzten Mal ausgetragen worden war.

Das prominent besetzte Hallenspektakel am Bodensee ist für Segelbacher eine echte Herzensangelegenheit und „ein organisatorisches Monster, das braucht ein halbes bis dreiviertel Jahr“. Der aktuelle MTU-Cup hat sich allerdings zu einem „wahnsinnigen Wettlauf mit der Zeit“ entwickelt, wie Segelbacher selbst sagt.

Nachdem während der Pandemiepause des Turniers die ZF-Arena wegen Bauschäden dicht gemacht wurde, standen nicht nur Schulen, Vereine und die VfB-Volleyballer ohne sportliche Heimat da, sondern auch Segelbachers MTU-Cup. „Als klar war, dass das Turnier wieder ausgetragen wird, standen wir vor der großen Hürde: Wo spielen wir?“, sagt der 56-Jährige, der schnell die Messehalle A1 präferierte.

Eine neue Heimat ist gefunden

Nach langen Gesprächen mit der Messe und der Stadt Friedrichshafen fiel Ende September der Startschuss für den „Wettlauf mit der Zeit“. Segelbacher konnte damit beginnen, die Vereine zu kontaktieren, hatte dafür aber nur acht Wochen Zeit, statt wie üblich mehrere Monate.

Die Resonanz der Klubs sei durchweg positiv gewesen, sagt Klaus Segelbacher: „Seit Freitag steht das komplette Teilnehmerfeld.“ Und das kann sich wie in den vergangenen Jahren sehen lassen.

Die Teilnehmer Diese internationalen Spitzenvereine sind mit U-15-Teams beim MTU-Cup vertreten. FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Olympique Marseille, FC Kopenhagen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Chelsea, Ajax Amsterdam, VfB Stuttgart, FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Altinordu Izmir, FSV Mainz 05, KRC Genk. Hinzu kommen acht Teams von Klubs aus der Bodenseeregion. (fei)

Der Titelverteidiger FC Barcelona reist wieder mit komplettem Kader und zwei Mannschaften an den Bodensee. „Sie sind das Nonplusultra“, schwärmt Segelbacher.

Weiterhin mit dabei sind unter anderem Manchester United, Ajax Amsterdam, der FC Chelsea, Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Ihre Premiere beim MTU-Cup feiern der FC Kopenhagen, Olympique Marseille und RB Leipzig.

Traumhafte Spiele für regionale Teams

Unter den 24 Mannschaften in vier Sechser-Gruppen sind acht Teams aus der Region, denen Segelbacher & Co. den Traum erfüllen wollen, einmal gegen Vereine auf höchstem europäischen Niveau auflaufen zu dürfen.

Am ersten Tag spielt in der Vorrunde „der kleine David gegen den großen Goliath“, so Segelbacher, am Sonntag gebe es dann in der Endrunde „im Zehn-Zwölf-Minuten-Takt nur noch Bombenpartien“.

Vorverkauf Tickets gibt es online unter der Seite www.mtu-cup.de/ticket sowie auf der Geschäftsstelle des VfB Friedrichshafen, bei Trends Sport in Friedrichshafen sowie in der Postagentur Ailingen.

Etliche Profis, die in den vergangenen Jahren als Jugendspieler dem Ruf des MTU-Cups an den Bodensee gefolgt waren, werden zeitgleich bei der Weltmeisterschaft in Katar um den Titel kämpfen.

Thomas Müller, Mario Götze, Marco Reus, Marc-Andre ter Stegen, David Alaba, Xherdan Shakiri, Granit Xhaka und Youssoufa Moukoko sind nur einige Stars von heute, die als junge Rohdiamanten auf dem Friedrichshafener Kunstrasen glänzten.

Organisatorischer Mount Everest

Bis zum ersten Spiel in der neuen Halle müssen Segelbacher und seine Mitstreiter noch „viele organisatorische Mount Everests besteigen“, wie er selbst sagt.

Nur gut, dass er sich dabei auf ein eingespieltes Team verlassen kann. „Es sind wieder bestimmt 150 ehrenamtliche Helfer vom VfB mit dabei. An den beiden Spieltagen ist der ganze Verein in Aufruhr, von den Bambini bis zur AH“, erklärt der Macher.

An die 3000 Zuschauer kamen in den vergangenen Jahren zur Vorrunde, am zweiten Tag meist 4000. In diesem Jahr wurde die Kapazität auf etwa 4400 Plätze erhöht. „Wir hoffen, dass nach der langen Pause die Zuschauer wieder anströmen, für die wir diesen Fußballtempel errichten werden“, sagt der 56-Jährige.

Wenn am 3. Dezember um 8.30 Uhr das erste Spiel angepfiffen wird, dann ist der ganze Stress vorbei – und Klaus Segelbacher endlich im Ziel bei seinem wahnsinnigen Wettlauf mit der Zeit.