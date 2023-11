Mit seinem Telefon-Jubel signalisierte Deniz Undav, dass er sich über einen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann sehr freuen würde. Schließlich steht im kommenden Jahr die Heim-EM an. Erwarten tut er ihn trotz seines kometenhaften Aufstieges in der Fußball-Bundesliga mit sieben Toren in neun Spielen aber nicht.

„Ich versuche einfach, meine Leistung für den Verein zu bringen. Wenn daraus resultiert, dass ein Anruf von ihm kommt, bin ich überglücklich. Wenn nicht, dann ist mir der Erfolg mit dem VfB Stuttgart wichtig“, sagte der 27 Jahre alte Stürmer nach seinem Doppelpack beim 2:1-Sieg der Schwaben im von massiven Krawallen mit zahlreichen Verletzten überschatteten Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.

Undav wird zum Matchwinner

Weil Top-Torjäger Serhou Guirassy (15 Saisontore) müde von der Länderspielreise mit Guinea zurückkehrte, durfte Undav am Samstagabend in Frankfurt von Beginn an ran und avancierte mit seinen Treffern (1./45.+1 Minute) zum Matchwinner. Trainer Sebastian Hoeneß hat somit ein Luxusproblem. „Es ist großartig für uns, zwei Topstürmer in unseren Reihen zu haben. Zusammen 22 Tore nach zwölf Spieltagen, das ist enorm“, sagte Hoeneß über Guirassy und Undav, die noch nie gemeinsam in der Startelf standen.

Dabei harmonieren beide prächtig – zumindest außerhalb des Feldes. „Die Beziehung, die wir pflegen, ist Weltklasse. Wir haben viel Spaß miteinander und freuen uns, wenn der andere ein Tor macht“, sagte Undav über das Verhältnis zu Guirassy. Vielleicht darf das Duo schon im nächsten Spiel gegen Bremen erstmals gemeinsam auflaufen. „Natürlich können beide zusammen spielen und werden das mit Sicherheit in naher Zukunft auch tun. Ich habe da eine gewisse Idee“, sagte Hoeneß.

Sollte Undav seine starke Form bis zum Jahresende halten, könnte der EM-Traum für ihn tatsächlich in Erfüllung gehen. Zumal der Spätstarter auch für die Türkei spielen kann. „Wenn ein Telefonat kommen sollte, muss man schauen, welche Option die beste wäre. Ich bin da offen“, sagte der Stürmer

Wird für eine längere Zeit ausfallen: Schiedsrichter Felix Brych (rechts). | Bild: Arne Dedert/doa

Während Undav mit seinen Stuttgarter Teamkollegen noch lange nach dem Abpfiff ausgelassen den achten Saisonsieg bejubelte, endete der Abend für Rekord-Schiedsrichter Felix Brych in der Klinik. Die bittere Diagnose: Kreuzbandriss. „So ist das Leben. Jetzt stehe ich hier und habe den Rekord. Das freut mich. Andererseits bin ich auch down“, sagte Brych nach seinem 344. Bundesliga-Einsatz, mit dem er die Bestmarke von Wolfgang Stark egalisierte.

Bevor Brych die Partie angepfiffen hatte, war es vor zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Eintracht-Anhängern und der Polizei gekommen. Dabei gab es nach Angaben der Polizei, die unter anderem Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzte, zahlreiche Verletzte und Festnahmen. (dpa)