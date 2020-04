von Jürgen Rößler

Herr Fleischer, wie haben Sie die letzten Wochen in Zeiten von Corona verbracht?

Meistens zu Hause. Den Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle in Freiburg wurde zeitnah angeboten, wo möglich im Homeoffice zu arbeiten, was mich nicht daran gehindert hat, täglich in der Geschäftsstelle Notwendiges und Aktuelles zu erledigen. Gerade im sportpolitischen Bereich gab es einen intensiven Austausch mit dem BSB-Präsidium, dem geschäftsführenden LSV-Präsidium, aber auch mit zahlreichen Verbänden und Vereinen. Ich habe mir auch in direkten Telefonaten mit Vereinen von der derzeitigen Lage an der Basis berichten lassen.

Aktuell werden die Schritte hin zur Normalität diskutiert. Welche Rolle messen Sie dabei dem Leistungs- als auch dem Breitensport bei?

Über das Verhalten einiger Vereine des Profifußballs nach dem Sportverbot am 16. März bin ich nicht sehr glücklich. Nachdem der Profifußball wieder einen eingeschränkten Trainingsbetrieb gefordert und erreicht hat, wurde dies auch dem Leistungssport zugestanden. Mit Genehmigung der Landesregierung haben wir nun auch den brachliegenden Betrieb des Olympiastützpunkts langsam hochgefahren, unter strenger Beachtung der Vorschriften. Was die Breitensportvereine oder auch unsere Sportschule in Baden-Baden Steinbach betrifft, gehe ich davon aus, dass das Sportverbot so lange aufrecht erhalten bleibt wie die staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen, also mindestens bis zum 4. Mai.

Welche Szenarien sind denn überhaupt denkbar?

Da muss man natürlich innerhalb der Sportarten unterscheiden. Bei einem einzelnen Segler oder Speerwerfer wird die Öffnung anders sein als bei Kampf- oder Mannschaftssportarten. Überall gilt: Distanz- und Hygieneregeln einhalten, umkleiden und duschen zu Hause, Fahrgemeinschaften aussetzen, Trainingsgruppen verkleinern.

Es wurden generell alle Sportanlagen geschlossen, aber es gibt doch Sport, der auf Distanz ausgeübt werden kann. Warum wurden auch Golf- und Tennisplätze sowie alle Häfen am Bodensee zugemacht?

Durch das generelle Sportverbot wollte die Politik den Ernst der Lage klarmachen. Da gab es keinen Raum für Differenzierungen. Einzelfallregelungen hätten zu Irritationen und zu Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung geführt, insbesondere im Verhältnis Leistungs- zu Breitensport. Natürlich fiel das dem einen oder anderen schwer. Aber wenn ein Leistungssportler gerudert wäre und ein Freizeitsportler hätte dies nicht gedurft – wie hätte man dies der Bevölkerung erklären sollen? Bei der Wiederzulassung des Sportbetriebs sehe ich das freilich anders.

Wo sehen Sie die gravierendsten Folgen für die Sportvereine abseits des Leistungssports?

In der Regel muss man bei einem Sportverein zwischen ideellem Betrieb, Zweckbetrieb und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb unterscheiden. Im ideellen Betrieb appelliere ich an alle Vereinsmitglieder, ihrem Verein gerade in dieser schwierigen Lage die Treue zu halten. Im wirtschaftlichen Bereich hat die Landesregierung für existenzielle Notfälle einen Finanzschirm erlassen. Der Bereich, in dem durch die Bank weg bei allen Vereinen mit finanziellen Verlusten gerechnet werden muss, ist der Zweckbetrieb, bei Festen, Eintrittsgeldern, Kursen. Wir als Badischer Sportbund Freiburg haben frühzeitig unsere Verbände und über diese unsere Vereine angeschrieben und gebeten, sorgfältig aufzulisten, welche Schäden entstanden sind. Um dies abschließend beantworten zu können, muss man freilich die Wiederaufnahme des Sportbetriebs abwarten. Allerdings warne ich vor der Erwartungshaltung, dass jegliche Einnahmenausfälle staatlicherseits ersetzt werden können.

Gibt es schon Hinweise, welche Größe der Finanzschirm haben soll?

Konkrete Aussagen, wann und in welcher Höhe, liegen seitens der Landesregierung bislang nicht vor, wohl aber die Versicherung der für den Sport im Land zuständigen Kultusministerin Susanne Eisenmann, den Sport nicht im Stich zu lassen. Ich gehe davon aus, dass diese Zusage großzügig geregelt wird. Von entscheidender Bedeutung ist für mich, dass nicht nur Sportvereine im wirtschaftlichen Geschäftsbereich, sondern alle Sportvereine durch Erlass der Landesregierung unter einen Schutzschirm kommen, damit sie auch noch am Ende des Jahres, wenn Art und Umfang der Schäden im Verein erst abschließend feststehen, aus den Corona-Mitteln des Landes entschädigt werden können.

Finanziell dürfte sich vielfach der Übungsleiter-Zuschuss auswirken, da viele Übungsleiter nicht auf die erforderlichen Einheiten kommen. Wie geht man beim BSB damit um?

Unsere Vorstellungen decken sich auch in diesem Punkt mit denen des Kultusministeriums, Übungsleiter-Zuschüsse aufgrund weniger geleisteter Stunden im Zeitraum der Pandemie nicht zu kürzen.

In den vergangenen Jahren war viel die Rede vom Verein als Dienstleister, etwa wenn es darum ging, sich gegen kommerzielle Angebote durchzusetzen. Wenn der Verein nun sein Angebot nicht aufrechterhalten kann, warum sollte ein Mitglied für ein Angebot zahlen, das es nicht nutzen kann?

Ein Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein ist ja nicht an eine direkte Leistung des Vereins gebunden. Deshalb wünsche ich mir, dass wegen zwei oder drei Monaten, in denen das Vereinsleben brachliegt, weder ein Mitglied austritt noch einen anteiligen Mitgliedsbeitrag zurückverlangt. Bei Kursangeboten mag das anders sein. Sport im Verein ist aber mehr als nur Sport. Wir haben hier in Baden-Württemberg eine Vereinskampagne ins Leben gerufen mit genau diesem Titel: MEHR ALS SPORT. Leidenschaft, Zusammenhalt, Gemeinschaft. Und der Verein in Südbaden mit einer durchschnittlichen Größe von rund 400 Mitgliedern ist eben nicht nur ein Dienstleister, schon gar keine Firma, sondern mehr.

Viele Vereine, vom SC Freiburg angefangen bis hin zu den Clubs auf dem Land, haben sich in der trainings- und wettkampffreien Zeit stark engagiert. Sehen Sie damit die etwas altbackene These vom Sportverein als Kitt für die Gesellschaft in der Krise bestätigt?

Diese These ist gültiger denn je! In der Tat haben viele Vereine während der Pandemie vielfältige Hilfen angeboten. Und dies nicht nur für Vereinsmitglieder. Nehmen wir nur die Nachbarschaftshilfe. Was die Vereine gegenüber dem Gemeinwesen geleistet haben, ist fantastisch. Und nicht umsonst setze ich darauf, dass die Landesregierung den organisierten Sport auch aus diesem Grund unter ihren Rettungsschirm nimmt.

Wo sehen Sie die südbadische Sportlandschaft in fünf Jahren? Kann es nahtlos so weitergehen wie in der Zeit vor dem Coronavirus oder erwarten Sie Veränderungen?

Das hängt natürlich von der Länge der Beschränkungen ab. Wir verhandeln ja in Bälde mit dem Land den Solidarpakt der Jahre 2021 bis 2026. Sollten hierbei seitens der Politik die von uns seriös ermittelten Bedarfe im Breiten- und Leistungssport, angefangen vom Sportstättenbau über die Sportgeräte, die genannten Übungsleiterpauschalen bis hin zu den Kooperationen Schule-Verein, um nur einige wenige zu nennen, angemessen berücksichtigt werden, sehe ich für unsere südbadischen Vereine eine gute Zukunft. Zumal ich sicher bin, dass sich durch Corona das ehrenamtliche Engagement nicht vermindern, sondern eher noch steigern wird.