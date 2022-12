von unserer Sportredaktion

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist zu Ende, Argentinien hat mit Superstar Lionel Messi das Finale in einem spannenden Elfmeterkrimi gegen Frankreich gewonnen. Die Sportredaktion hat bei Trainern aus dem Schwarzwald, vom Hochrhein und vom Bodensee nachgefragt, was sie von dem Finale halten.

SG Reichenau/R.-Waldsiedlung:

„Jedes WM-Finale ist irgendwie einzigartig, aber das war eines der spannendsten, das ich jemals gesehen habe. Das hat richtig Spaß gemacht. Wie die Argentinier 70 Minuten lang gespielt haben, bissig, gallig – mit dieser Art von Fußball kann ich mich identifizieren. Argentinien hat verdient gewonnen, ich gönne den Titel vor allem Lionel Messi.“ Rolf Blum, Trainer der SG Reichenau/R.-Waldsiedlung

Steffen Kautzmann, langjähriger Trainer des FC Radolfzell:

„Es war ein unglaubliches Finale, vor allem natürlich ab dem 2:1, das Spiel war danach an Dramatik nicht zu überbieten. Aber auch davor fand ich es super spannend, weil klar war, dass die Franzosen mit ihrer individuellen Klasse jederzeit in der Lage sind, zwei Tore zu schießen. Am Ende freut es mich aber, dass Argentinien für die mutige und leidenschaftliche Spielweise mit dem Titel belohnt wurde.“ Steffen Kautzmann

TuS Bonndorf:

„Das eine ist ja, dass viel diskutiert wurde über die WM. Das war sicher kein schönes Turnier. Aber es war mit Abstand das beste WM-Finale, an das ich mich in den letzten 20 Jahren erinnern kann. Da war Tempofußball und es ging Hin und Her. Das war ein toller Fußball-Abend – auch für die Leute vor Ort. Und ich habe es Messi gewünscht, weil es seine letzte WM war. Er ist einfach ein genialer Fußballer. Auch wenn es einige unsportliche Aktionen gab, wie den verweigerten Handschlag mit Lewandowski.“ Claudio Andreotti, Trainer TuS Bonndorf

FC Bräunlingen:

„Das beste WM-Finale war für mich 2014, weil Deutschland da gewonnen hat. Aber für den Fußballfan ging gestern nicht mehr – mit Verlängerung, Elfmeterschießen, was Mbappé abgerissen hat und dass Messi am Ende gekrönt wird. Für Messi freut es mich, dass er das Ding geholt hat.“ Patrick Paganini, Sportvorstand FC Bräunlingen

FC 08 Bad Säckingen:

„Das war ein tolles Endspiel. Ich habe mich so sehr für Lionel Messi gefreut. Nun hat er alles gewonnen, was man als Fußballer überhaupt gewinnen kann. Er hat gezeigt, was ein 35-Jähriger mit einer ungeheuren Willenskraft noch leisten kann. Auch seine Emotionen nach dem Schlusspfiff und bei der Siegerehrung haben mich berührt, weil sie authentisch waren. Das waren einfach schöne Bilder.“ Clemens Bauer, Trainer des A-Kreisligisten FC 08 Bad Säckingen

FC Erzingen:

