In fünf Tagen, nach dem Endspiel im Londoner Wembley-Stadion, steht der neue Europameister fest. Vieles spricht dafür, dass der Henri-Delaunay am Sonntag an die bislang furios aufspielenden Italiener überreicht werden wird. Doch schon vor dem Finale hat sich ein italienischer Spieler eine Trophäe für eine unglaubliche Leistung verdient: Ciro Immobile. Der Stürmer von Lazarus Rom war im Viertelfinale nach einem Kontakt mit Jan Vertonghen im belgischen Strafraum zu Boden gegangen, als wäre er frontal von einem 48-Tonner gerammt worden.

Sportredakteur Markus Waibel. | Bild: Waibel, Markus

Immobile, zu Deutsch unbeweglich, machte seinem Namen mit in den Rasen gedrücktem Gesicht sekundenlang alle Ehre, sodass das schon Schlimmste zu befürchten war. Doch dann, welch‘ wundersame Wendung, sorgte der laute Torjubel seiner Mannschaftskollegen nach dem 1:0 durch Nicola Barella für Immobiles Blitzgenesung – inklusive inoffziellem Weltrekord beim Sprint hin zur feiernden Jubeltraube. Gerüchte, denen zufolge der Vatikan das Geschehen in München offiziell als Wunderheilung anerkennen will und sich schon Scharen von italienischen Pilgern in Richtung Allianz-Arena aufgemacht haben sollen, haben sich zwar als falsch erwiesen. Für die Verleihung des Lazarus-Pokals reicht es aber auf alle Fälle. Glückwunsch an Ciro d‘Italia!