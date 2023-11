Frust in der Bundesliga, Euphorie in der Champions League – Borussia Dortmund hat drei Tage nach der Lehrstunde des FC Bayern (0:4) zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim 2:0 (1:0) über Newcastle United gelang dem Fußball-Bundesligisten am Dienstagabend ein großer Schritt Richtung K.o.-Runde der Königsklasse. Niclas Füllkrug (26. Minute) mit dem ersten Champions-League-Treffer seiner Karriere und Julian Brandt (79.) erzielten die Tore für die souveränen Gastgeber.

Briten kommen nicht ins Spiel

Wie schon beim 1:0 zwei Wochen zuvor in England bot das Team von Trainer Edin Terzic zu Hause vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park eine reife Leistung. Dank der gelungenen Reaktion auf das Bayern-Debakel zog der BVB (7 Punkte) an Newcastle (4) vorbei und liegt in der schweren Gruppe F nach durchwachsenem Start erstmals auf Achtelfinal-Kurs.

Der BVB legte gegen die Engländer so los, wie man es nach dem Debakel gegen die Bayern nicht unbedingt hatte erwarten können: mutig und engagiert. Die Borussia war sichtlich um eine positive Reaktion bemüht, Newcastle kam in der Anfangsphase kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Dortmund presste hoch und gewann im Mittelfeld die entscheidenden Zweikämpfe. Die von vielen Verletzungen geplagten Briten kamen überhaupt nicht ins Spiel.

Leichte Veränderungen bei der BVB-Elf

Die gute Anfangsphase wurde nach nicht mal 30 Minuten belohnt. Füllkrug eroberte in der eigenen Hälfte den Ball und kurbelte so einen Dortmunder Konter an. Über mehrere Stationen landete der Ball schließlich wieder beim Neuzugang, der nach Vorarbeit von Marcel Sabitzer aus kurzer Distanz sein erstes Champions-League-Tor erzielte. Es fing also erst mal alles nach Plan an für die Gastgeber.

Trainer Terzic hatte auf die dürftige Vorstellung gegen die Bayern mit drei Änderungen in der Startelf reagiert. Der zuletzt ebenfalls schwache Füllkrug war zum Glück der Dortmunder zwar erneut von Beginn an dabei, Marco Reus und Donyell Malen saßen dagegen wie Marius Wolf zunächst überraschend auf der Bank. Obwohl mit der leicht veränderten BVB-Elf ein guter Start gelang, gab Terzics Mannschaft nach der Führung die Kontrolle über das Spiel ein wenig ab.

Defensive des BVB bleibt stark

Dortmund zog sich zurück und ließ Newcastle kommen. Nach dem starken 1:0-Sieg gegen den FC Arsenal am Wochenende brauchten die Gäste einige Zeit, um in die Partie zu finden. Dass es schließlich doch besser klappte, lag vor allem daran, dass Dortmund entscheidende Zweikämpfe im Mittelfeld nun verlor. Wirklich ins Wanken geriet die Defensive des BVB aber erst mal nicht.

In der 56. Minute wurde es dann zum ersten Mal richtig brenzlig, als der Ex-Hoffenheimer Joelinton nach einer Flanke im Dortmunder Strafraum völlig frei zum Kopfball kam – den Ball aber ganz knapp am Tor vorbei setzte. Zur Pause hatten die Magpies reagiert und die Offensivkräfte Anthony Gordon und Miguel Almirón gebracht. Die Gäste wollten den Ausgleich, doch belohnen konnte sich nur der BVB.

Brandt verwandelt Pass von Adeyemi

Die Gastgeber agierten zwar etwas passiver, die defensive Stabilität gaben sie aber nie auf. Und das zahlte sich aus. Nach einem Freistoß für Newcastle am BVB-Strafraum spielte Karim Adeyemi einen genialen Pass auf Brandt, der unbedrängt aufs Tor der Gäste marschierte und eiskalt einschob. (dpa)