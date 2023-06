Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg startet mit dem badischen Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart empfängt am Wochenende des 19./20. August den VfL Bochum, Neuling 1. FC Heidenheim bestreitet sein Premieren-Spiel im Oberhaus beim VfL Wolfsburg. Das geht aus dem Bundesliga-Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekanntgab.

Die genaue Terminierung der ersten acht Spieltage erfolgt Mitte Juli. Eröffnet wird die Saison 2023/2024 am 18. August, mit dem Duell von Werder Bremen gegen Meister FC Bayern München.

Derby zwischen Stuttgart und Freiburg am dritten Spieltag

Auch an den folgenden beiden Spieltagen kommt es gleich zu baden-württembergischen Landesduellen. Zunächst bestreitet Heidenheim sein Heimspiel-Debüt nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte gegen Hoffenheim (25. bis 27. August), am dritten Spieltag (1. bis 3. September) erwartet der VfB die Freiburger ebenfalls zu einem schwäbisch-badischen Vergleich.

Zuvor tritt der VfB am zweiten Spieltag in seinem ersten Auswärtsspiel beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig an, der Sport-Club trifft am selben Wochenende in seiner ersten Heimpartie auf Bremen. Zum ersten schwäbischen Bundesliga-Duell zwischen Heidenheim und Stuttgart kommt es am zehnten Spieltag (3. bis 5. November). (dpa)