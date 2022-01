Melbourne vor 2 Stunden

Djokovic nach Entzug seines Visums aus Australien abgeflogen – Tennisstar an Bord von Maschine nach Dubai

Nach dem endgültigen Entzug seines Visums für Australien hat Tennis-Star Novak Djokovic das Land verlassen. Er flog am Sonntag von Melbourne aus nach Dubai, wie ein AFP-Reporter an Bord der Maschine berichtete. Wenige Stunden zuvor hatte ein Bundesgericht Djokovics Einspruch gegen den Entzug seines Visums abgewiesen. Er kündigte daraufhin an, sich der Entscheidung zu fügen.