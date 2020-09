Auch wenn die ersten Spiele der neuen Saison in den regionalen Fußball-Ligen bisher weitestgehend reibungslos über die Bühne gingen, ist die Corona-Krise noch nicht überstanden. Genug Anlass für den Südbadischen Fußballverband (SBFV), per Mitteilung an die Vereine zu appelieren, sich weiterhin an die Hygienekonzepte zu halten.

Christian Dusch, Vizepräsident des Südbadsichen Fußballverbands | Bild: SBRV

„Lassen Sie uns alles dafür tun, dass diese Entwicklung verhindert wird und der Fußballbetrieb weiterlaufen

kann. Es darf nicht sein, dass Einzelne, die die Empfehlungen und Vorgaben ignorieren, die

Gesundheit aller riskieren und für den Fußball einen erneuten Lockdown provozieren“, wird Christian Dusch, SBFV-Vizepräsident, in der Verbandsmitteilung zitiert.

Fußball Die neue Spielzeit in den regionalen Fußballligen steht in den Startlöchern. Doch wie groß ist das Risiko eines Abbruchs?

Punktverlust möglich

Im Blick des Verbands: Urlaubsrückkehrer. Für diese sowie Corona-Fälle im Verein hat der SBFV eine Handlungsempfehlung erarbeitet, die online zur Verfügung steht.

Das empfiehlt der Verband für heimkehrende Amateurkicker

Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die einer Quarantänepflicht unterliegen, dürfen erst wieder nach dem Quarantänezeitraum auf dem Platz stehen – ungeachtet eines negativen Testergebnisses.

Risikogebiet und Quarantäne Risikogebiet Als Risikogebiet gelten die Orte, die das Robert-Koch-Institut als solche eingestuft hat. Dazu gehört neben der Türkei jüngst auch Paris und zwei Küstengebiete in Kroatien. Eine aktuelle Liste aller Risikogebiete gibt es online. Quarantäne Derzeit müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten für 14 Tage in Quarantäne. Ein negativer Corona-Test kann diese Zeit verkürzen. Ab dem 1. Oktober sollen Urlauber aus Risikogebieten frühestens ab dem fünften Tag die Quarantäne mit einem negativen Test beenden können – fünft Tage Quarantäne sind dann also das Minimum.

Die Spielberechtigung für Spieler, die eine Quarantänepflicht haben, wird ab sofort ruhen, so der SBFV. Sollten Spieler in dieser Zeit trotzdem an einer Partie teilnehmen, könnte diese „als verloren gewertet werden“, warnt der SBFV in der Mitteilung.