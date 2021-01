Skispringen Nur für Abonnenten vor 13 Stunden

Auf dem Weg nach oben. So werden die besten Nachwuchsskispringer des Landes auf große Aufgaben vorbereitet

Die Wintersportsaison ist in vollem Gange. Nur wenige Tage nach der Vierschanzentournee treten die Skispringer beim Weltcup in Neustadt im Schwarzwald an. Wir haben im Vorfeld die potenziellen Topspringer von morgen, die hier vielleicht auch in einigen Jahren starten, beim Training in ihrer Furtwanger Talentschmiede besucht.