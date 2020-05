von Frank Pleyer

Er galt als einer der besten Springreiter seiner Zeit, doch war er mit einem Makel ausgestattet. Zwar war Alwin Schockemöhle schon mit 23 Jahren Mannschafts-Olympiasieger in Rom geworden. Aber in den großen Einzelwettbewerben blieben ihm zunächst nur zweite und dritte Plätze. Bis der aus einer Pferdesport begeisterten Familie stammende Münsterländer 1975 in München den Bann brach und zum Europameister-Titel ritt.

Tennis Als der Teenager Michael Chang die damalige Nummer eins im verrücktesten Tennis-Match aller Zeiten narrte Das könnte Sie auch interessieren

Ausgerechnet jetzt aber wurde Schockemöhle ausgebremst. Bei den Olympischen Spielen ein Jahr später in Montreal sollte der Medaillenkandidat nur im Mannschafts-Wettbewerb berücksichtigt werden. Der Champion fühlte sich zurückgesetzt und wollte nun der Großveranstaltung die kalte Schulter zeigen. Seinem inzwischen verstorbener Bruder Werner gelang es, ihn umzustimmen.

Alwin Schockemöhle erklärte ein Jahr nach dem Triumph seinen Rücktritt vom aktiven Springsport. | Bild: imago sportfotodienst

Der Weg für den großen Triumph in Übersee war bereitet. Bereits den ersten Durchgang der olympischen Konkurrenz hatte Schockemöhle auf Warwick Rex fehlerlos absolviert. Aber noch standen neun Hindernisse zwischen dem Mühlener und der Goldmedaille. Und es gab noch ein zehntes Hindernis: Die Wetterverhältnisse. Schon in der Nacht zuvor war ein Wolkenbruch in Bromont niedergegangen, dem Dorf, in dem die Reit-Sieger ermittelt wurden. Und es wurde noch ungemütlicher. Als Schockemöhle als letzter Starter an der Reihe war und die zweite Runde in Angriff nahm, leuchteten in der Nähe bereits Blitze, Donner grollte.

Fussball Als der Oberligist aus Geislingen an der Steige den Hamburger SV im DFB-Pokal vorführte Das könnte Sie auch interessieren

Andere Pferde hätten sich davon ablenken lassen, wären bei solchen Bedingungen schreckhaft oder unkonzentriert gewesen. Nicht so Warwick Rex. Der braune Hannoveraner-Wallach blieb unerschütterlich. Schockemöhle drängte in den Parcours, weil er über die Hindernisse kommen wollte, bevor es zu regnen begann. Schon die beiden Einsprünge waren ehrfurchtgebietend hoch, dazu der Wassergraben, auf der Schlussbahn die Zweifache Kombination und direkt im Anschluss ein gewaltiger Oxer. „Warwick sprang so hoch, dass ich teilweise Mühe hatte, oben zu bleiben“, sollte Schockemöhle später das Fluggefühl beschreiben. Und der Europameister ritt überlegt und erneut fehlerlos, was keinem der Konkurrenten auch nur annähernd gelungen war. Schockemöhle riss den Arm in die Höhe. Eine Glanzleistung auf einem extrem schweren Parcours . Wenige Tage später holte er zusammen mit seinem Bruder Paul, der später dreifacher Europameister wurde, dem legendären Hans Günter Winkler und Sönke Sönksen noch Mannschafts-Silber hinter der französischen Equipe.

Tischtennis Eine große Sensation der Sportgeschichte – als Jan-Ove Waldner Tischtennis-Weltmeister wurde Das könnte Sie auch interessieren

Warwick Rex wurde 1981 als Bronzestatue in Lebensgröße verewigt. Das Denkmal, das in Vechta steht, soll die enge Verbindung der Stadt zu Pferdezucht und Pferdesport dokumentieren. Aber daneben ist es vor allem eine Verneigung vor einem Pferd, das seinen Reiter bei dramatischen Verhältnissen zu Olympia-Gold trug.