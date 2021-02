Nordische Kombination 22. Februar 2021, 13:50 Uhr

Massenstart und Gundersen-Methode: Alles Wissenswerte rund um die Nordische Ski-WM in Oberstdorf

Die Zuschauer werden fehlen, dennoch erhoffen sich die Organisatoren eine stimmungsvolle Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Am Mittwoch, 24. Februar, steigt um 20 Uhr die Eröffnungsfeier. Die ersten Wettkämpfe finden am Donnerstag statt. Wir erklären die wichtigsten Themen rund um die Titelkämpfe im Allgäu.