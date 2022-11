Katar, das Land, das die Fußballwelt spaltet. Hier soll ab dem 20. November die wohl umstrittenste Fußballweltmeisterschaft aller Zeiten starten. Es ist das erste Turnier dieser Art, das im Winter stattfindet und auch das erste, das in einem arabischen Land ausgetragen wird. Seit der Vergabe des Turniers 2010 in das Emirat ist die Diskussion vor allem durch die Kritik an den Arbeitsbedingungen der Migranten geprägt.

Meinung Es muss Einiges passieren, damit noch Vorfreude auf die Weltmeisterschaft in Katar aufkommt von Dirk Salzmann Das könnte Sie auch interessieren

Ein Blick hinter die scheinbar perfekte Fassade des Emirats zeigt, dass hier nicht alles Gold ist, was glänzt. Für die Weltmeisterschaft wird bis kurz vor dem Start noch fleißig gebaut. Baustellen, auf denen Gastarbeiter aus Pakistan, Nepal, Bangladesch, Indien oder von den Philippinen Tag und Nacht bei über 30 Grad hämmern und bohren, gibt es auch nach über vier Jahren Bauzeit genug. Alle Stadien, die extra für die WM gebaut wurden, gibt es hier.

Video: Susanne Fetter

Gehwege pflastern, Rasen verlegen, Fan-Zonen aufbauen, Bäume pflanzen – die Arbeiter verpassen den Sportstätten, Hotels und Straßen des WM-Gastgebers den letzten Schliff. Im Industriegebiet leben die Gastarbeiter wie in einer Schuhschachtel. Dass zwölf Arbeiter auf 14 Quadratmetern leben, ist hier völlig normal.

Ein Leben in der Schuhschachtel: In solchen Baracken im Industriegebiet sind die vielen Gastarbeiter im September 2022 untergebracht. | Bild: Susanne Fetter

Zu den Umständen in Katar haben sich immer wieder Menschen aus dem Fußball-Geschäft geäußert. Ex-Fußball-Profi Thomas Broich ist als TV-Experte in Katar dabei. Der Ex-Kicker ist hin- und hergerissen zwischen Haltung und Freude auf das Weltereignis. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist kein Fan der Winter-WM. Das ein oder andere Spiel will Kretschmann sich aber anschauen.

Der Ex-Fußball-Profi Thomas Broich ist mittlerweile als TV-Experte tätig – und wird auch von der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar berichten. | Bild: Imago

Bier gehört nicht zum Stadion-Erlebnis

Für viele westliche Fans gehört Bier zum Fußball dazu. Allerdings gehört Alkohol nicht zur Kultur Katars, werde aber laut Organisationskomitee in „vorgesehenen Bereichen“ erhältlich sein. Inzwischen zeichnet ab, dass Zuschauer in Katar vor und nach den Spielen in der Umgebung der Stadien Alkohol trinken dürfen.

Zu den Bier-Zonen, die zwischen Katar und der Fifa im Gespräch sind, gehören demnach eine Fan-Meile in der Hauptstadt Doha, das Gelände eines Golf-Clubs und das Grundstück eines Luxus-Hotels an einem Strand außerhalb der Stadt. Eine Übersicht, gegen welche Teams die deutsche National-Elf antreten wird, gibt es hier.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Die Fußball-WM in Katar wird ein Turnier der Superlative und Experimente Das könnte Sie auch interessieren

Etwa anderthalb Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft schockte WM-Botschafter Khalid Salman mit seinen schwulenfeindlichen Aussagen in der ZDF-Doku „Geheimsache Katar“ die Fußballwelt. Das Auswärtige Amt verurteilte die Aussagen Salmans, eine Warnung für LGBTIQ-Personen für Reisen in das Emirat plant das Außenministerium aber derzeit nicht. Ein Kommentar unseres Sportredakteurs Maximilian Halter zu Khalid Salmans Aussagen gibt es hier.