Die 2:8-Klatsche im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München hat dem Ganzen nur noch den Rest gegeben. Vielmehr hat sich der Wechselwille von Barças Superstar Lionel Messi (33) über Monate hinweg still und leise entwickelt und somit angebahnt. Zu sehr leidet der Argentinier unter der zuletzt stagnierenden Entwicklung seines katalanischen Herzensclubs.

Der Ausnahmekönner will nicht mehr

Der bis dato letzte Coup in der Königsklasse ist mittlerweile fünf Jahre her, nationale Meistertitel und Pokalsiege reichen einem Ausnahmespieler wie Messi auf Dauer nicht. Dazu musste er von 2016 bis 2018 mit ansehen, wie der große Rivale Real Madrid drei Champions-League-Titel in Folge gewann – welch eine Demütigung. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Lionel Messi die Reißleine zieht und Barcelona den Rücken kehren möchte. Und die spanische La Liga wird nach Neymar 2017 sowie Cristiano Ronaldo 2018 das letzte große Aushängeschild verlieren und dadurch enorm an internationalem Ansehen einbüßen.

Erfolgreiche Zeiten: Gemeinsam mit Stürmer Luis Suárez (Mitte) und Neymar (rechts) sowie den Kindern der drei Fußballprofis freut sich Lionel Messi über den Gewinn des spanischen Pokals 2017. | Bild: AFP

Sollte am Ende tatsächlich – wie mehrere Medien berichten – Manchester City den Zuschlag bekommen, wäre das ein harter Schlag ins Gesicht des Fußballgeschäfts. Wegen Verstößen gegen Finanzregeln hätte der Scheich-Club eigentlich zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen werden sollen. Doch der Sportgerichtshof Cas kippte das Urteil der Uefa; die Sperre wurde gegen eine Geldstrafe von lächerlichen zehn Millionen Euro ad acta gelegt. Selbst diese wurde von ursprünglich 30 Millionen Euro reduziert. Also hat der Verein um Messis Ex-Trainer Pep Guardiola plötzlich wieder die Handhabe, um Topstars auf die Insel zu locken. Es sieht so aus, als dürfte sich City tatsächlich alles erlauben.

Bald wieder vereint? Pep Guardiola (links) und Lionel Messi. | Bild: AFP

Für den FC Barcelona bedeutet der Abgang Messis das endgültige Ende einer glorreichen Ära. Nach Xavi und Iniesta, dem jahrelangen Herz der Mannschaft, verlässt nun auch der Messias das Camp Nou – nach sagenhaften 20 Jahren. Andere Stars könnten folgen. Die Blaugrana stehen künftig vor der Herkulesaufgabe, einen Neuanfang zu gestalten. Bis auf Weiteres könnte Real Madrid profitieren, die unangefochtene Vorherrschaft einnehmen und sich endgültig zum König Spaniens krönen.