Das anstehende Kreisliga-Lokalderby gegen die Spvgg. Wutöschingen an diesem Sonntag ist normalerweise ein Spiel des Jahres für den SC Lauchringen. Wenn der Nachbar die vier Kilometer die Wutach hinaufkommt, ist im gleichnamigen Stadion etwas geboten. Dann wird um jeden Zentimeter Boden gekämpft. So wie am 6. September vergangenen Jahres, als das Lauchringer Team von Spielertrainer Carmine Marinaro das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hat.

Solidarität der Teamkollegen

Der Jubel war seinerzeit kaum verhallt, als sich zwei Tage später viele Dinge und Sichtweisen beim SC Lauchringen veränderten. Die Mannschaft gastierte beim FC Weizen, lag dort kurz vor Ende mit 1:4 zurück, als Kebba Manneh, aus Gambia stammender Mittelfeldspieler des SC Lauchringen, rassistisch beleidigt wurde. Die Mannschaft verließ aus Solidarität den Platz, stand Manneh zur Seite.

Entspannt vor dem Rückspiel

„Diese Geschichte ist eigentlich längst abgehakt“, betont Thomas Kummer, Vorsitzender des SC Lauchringen ausdrücklich: „Das Verhältnis zwischen dem FC Weizen, unserem Verein und Kebba ist so, wie es unter Fußballern üblich ist.“ Anders ausgedrückt, die Lauchringer sehen dem Rückspiel am 7. April absolut entspannt entgegen.

Duldung sollte auslaufen

So wie im Lokalderby gekämpft wird, so kämpfen Kummer und die SCL-Familie dieser Tage für ihren Mitspieler aus Westafrika. Weit weniger entspannt blicken sie nämlich nach Westen, zum Landratsamt nach Waldshut. Dort arbeitet die Behörde die anstehenden Ayslverfahren ab. Auch jenes von Kebba Manneh. Das wurde allerdings schon vor vielen Monaten abschlägig beschieden. Die Duldung des Westafrikaners sollte bereits am nächsten Mittwoch auslaufen.

Vor den Kopf gestoßen

Thomas Kummer hatte bis vor wenigen Wochen keine Ahnung, dass der Aufenthalt seines Spielers demnächst durch eine Abschiebung beendet werden sollte: „Wir waren wie vor den Kopf gestoßen. Was soll aus Kebba werden, wenn er wieder zurückmuss? Er ist ein fabelhaftes Beispiel für gelungene Integration“, so Kummer: „Wenn er zurückmuss, ist sein Leben kaputt.“

Kebba Manneh und sein Mentor und großer Unterstützer Thomas Kummer, der Vorsitzender beim SC Lauchringen ist. | Bild: Christoph Schmidt, dpa

2013 hatte Kebba Manneh seinen Weg nach Europa angetreten. Der damals 16-Jährige verließ die Familie, flüchtete in den Nachbarstaat Senegal, schlug sich nach Libyen durch und gelangte in einer abenteuerlichen und lebensgefährlichen Flucht übers Mittelmeer nach Italien. Drei Tage habe er mit den anderen Flüchtlingen auf dem Schlepper festgesessen, weil der Kapitän die Orientierung auf dem Mittelmeer verloren habe. Ein großes Schiff habe sie schließlich gerettet. Knapp ein Jahr später strandete er in Lauchringen, um ein neues Leben zu beginnen.

Keiner glaubt ihm

Fragt man ihn, warum er Gambia verlassen hat, senkt er den Kopf. Seine Hand legt sich über die Augen, die Stimme wird brüchig. Erst nach einigen Sekunden kommt eine kurze Antwort: „Meine Geschichte will mir niemand glauben“, sagt Manneh mit Tränen in den Augen. Mehr will er dazu nicht sagen.

Jeden Tag mit dem Fahrrad

Kebba Manneh aber nutzte so gut wie alle Möglichkeiten, die die Behörden ihm geboten haben: „Er hat schnell unsere Sprache gelernt, hat den Hauptschulabschluss gemacht“, sagt Thomas Kummer über den Fußballer, der nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken ist: „Vor nicht allzulanger Zeit hat Kebba den Arbeitsplatz gewechselt, alles in eigener Initiative.“ Seither arbeitet der 22-Jährige im Zwei-Schicht-Betrieb im acht Kilometer entfernten Grießen: „Hin und zurück fährt er bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad“, erzählt der Vorsitzende.

Verein nutzt alle Mittel

Mittlerweile hat Thomas Kummer alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass zumindest die auslaufende Duldung verlängert wird. Schließlich zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) die Lauchringer Mannschaft für ihre Solidaraktion am nächsten Donnerstag in Wiesbaden mit dem Deutschen Fair-Play-Preis aus. „Wir haben schon mal erreicht, dass Kebba an diesem Termin teilnehmen darf“, freut sich Thomas Kummer über einen ersten Etappensieg.

Gambia gilt als relativ sicher

Eine von ihm initiierte Online-Petition wird die Anwältin von Kebba Manneh in der kommenden Woche starten: „Wir wollen, dass bei der endgültigen Entscheidung der Mensch oberste Priorität hat – und nicht die Paragrafen“, gibt sich Kummer kämpferisch. Er will nicht aufgeben. Für die Behörden spielt es keine Rolle, wie gut sich Manneh und seine Mannschaftskollegen verstehen. In Gambia herrscht kein Bürgerkrieg, und seitdem der umstrittene Langzeitherrscher Yahya Jammeh Anfang 2017 wegen einer drohenden Militärintervention westafrikanischer Staaten ins Exil floh, gilt das kleine Land als relativ sicher.

Es wird individuell bewertet

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) teilt zwar mit, dass etwa die Herkunft aus einem bestimmten Land nicht automatisch zu einem Schutzstatus oder der Ablehnung des Asylantrags führe. Stattdessen werde immer „die individuell vorgetragene Fluchtgeschichte“ bewertet. Kummer sagt: „Die sehen den jungen, athletischen Kebba und denken sich automatisch: ‚Der kann ja ruhig zurück!’“

Mit Lederhose zum Oktoberfest

Damit aber wollen sie sich in Lauchringen nicht abfinden. „Kebba ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, auf dem Platz und daneben“, erzählt Tobias Kummer, der Spielführer des vom Abstieg bedrohten Kreisligisten. So wie um den Ligaverbleib gekämpft wird, so kämpfen die Fußballer um Kebba Manneh: „Letztens saß er in der Kabine und hat uns stolz erzählt, dass er seine Steuererklärung selbst erstellt hat“, schmunzelt Tobias Kummer. Kebba gehöre einfach dazu. Er habe auf dem vergangenen Oktoberfest Lederhosen angezogen und sei auf einer anderen Feier auch schon mal als Schlumpf verkleidet gewesen.

Kebba Manneh (rechts) im Kreise seiner Mitspieler beim Training. Er hat sich beim Kreisligisten bestens integriert. | Bild: Christoph Schmidt, dpa

Dass demnächst die Duldung auslaufen soll, wussten seine Mitspieler lange Zeit nicht: „Kebba hat nie darüber gesprochen. Im Gegenteil, er ist immer optimistisch, macht jeden Spaß mit. Geht mit den Jungs auch mal auf ein Bier, obwohl er keinen Alkohol trinkt“, erzählt Kummer, der Vorsitzende: „Aber wie es in ihm drin aussieht, das sagt er uns nicht. Ich vermute, dass er die Tatsache, dass er gehen muss, einfach verdrängt.“ Nur einmal öffnete Kebba Manneh sein Herz: „Ob ich hier bleiben darf oder nicht. Du und die Mannschaft, ihr bleibt immer in meinem Herz“, schrieb er kürzlich eine Kurznachricht an seinen Mentor Thomas Kummer.