von Ralf Mittmann

Fußball ist einfach unglaublich, wird der neutrale Beobachter sagen. Fußball ist großartig, wird der deutsche Betrachter sagen. Fußball ist gnadenlos, wird es in Schweden heißen. Es waren Sekunden zwischen Himmel und Hölle – für deutsche wie für schwedische Fußballer. 95. Minute, ein letzter Freistoß – und den zirkelt Toni Kroos auf fantastische Weise zum deutschen 2:1-Sieg ins Tor. Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle, aber auch der eigenen Leistung ist der Weltmeister weiter im WM-Spiel dabei, statt dem Vorrunden-K.o. am kommenden Mittwoch entgegenzublicken. Ein Sieg mit zwei Toren gegen Südkorea und das Achtelfinale ist der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nicht zu nehmen. Die Schweden, dies am Rande, müssen den Schritt in den Abgrund nun durch einen Sieg gegen Mexiko verhindern.

Im Jubel nach Kroos‘ Volltreffer, der beim formidablen Jungstar Timo Werner sogar die Tränen laufen ließ, war der schwache Auftritt gegen Mexiko erst mal vergessen. Zu Recht, weil die jüngere Vergangenheit in so einem faszinierenden Augenblick ja auch ruhen darf.

Ab sofort freilich ist wieder der klare Blick gefragt, sind die Erkenntnisse aus dem Auf und Ab gegen Schweden zu analysieren und mit Blick auf kommende Aufgaben zu bewerten. Ausgezeichnete Startphase, dann ein durch eigene Fehlleistungen ausgelöster und durch den Schock von Rudys Nasenbeinbruch verstärkter Einbruch vor der Pause, nach dem Seitenwechsel ein couragierter Auftritt bis hin zum Kroos’schen Finale grande. Nicht alles war spielerisch Eins A, aber das war gegen einen vielbeinig verteidigenden Gegner auch kaum möglich. Was wichtig war und ist: Die Körpersprache stimmte, von fehlender Leidenschaft konnte keine Rede sein. Auch nach dem Platzverweis von Boateng trotzte das deutsche Team allen Widrigkeiten. Es war in der Summe eine gute Antwort auf das blamable 0:1 gegen Mexiko.

Toni Kroos nach dem Treffer in der 95 Minute: Was für ein Freistoß, was für ein Schuss, was für ein Tor. | Bild: Christian Charisius (dpa)

Die Erkenntnisse aus dem Spiel

Die zwei wichtigsten Erkenntnisse sind: Wenn alle Spieler wollen und eben auch bereit sind, den einen Meter schneller und den anderen mehr zu gehen, dann kommt auch ihre hohe Qualität zum Tragen. Und wenn die eher nicht erwartete Maßnahme des Bundestrainers, die Platzhirsche Özil und Khedira tatsächlich auf die Bank zu setzen, keine Eintagsfliege war, sondern ein Zeichen von Mut, dann kann das ein Fingerzeig sein auf eine interessante Zukunft. Löw muss einen erforderlichen Generationenwechsel noch bei dieser WM umsetzen, nicht durch einen radikalen Umbau der Mannschaft, aber doch durch punktuelle Umbesetzungen. Das muss nicht heißen, dass Özil und Khedira jetzt draußen sind, aber auch nicht, dass sie mit der Selbstverständlichkeit des Weltmeister-Ichs gleich wieder zurückkommen.

Dieses elitäre Denken war leider vorhanden – und ist es womöglich immer noch ein bisschen. Wie sonst hätte ein Thomas Müller nach seiner desolaten Leistung gegen Mexiko forsch seinen Platz fürs Schweden-Spiel einfordern können? Natürlich steht auch der weitere Einsatz von Thomas Müller zur Disposition, warum sollte ein so erfrischender Kurzzeit-Akteur wie Julian Brandt nicht mal den Posten des ausgelaugt wirkenden Münchners von Anfang an übernehmen? Und auch Matchwinner Toni Kroos trägt diese manchmal arrogant wirkende Mischung aus prallem Selbstbewusstsein, Stolz und Trotz in sich. Der Mann bleibt ja trotz sehr magerer Leistung in 135 von 180 WM-Minuten gesetzt, wieso dann seine Einschätzung, die meisten Kommentatoren hätten der deutschen Mannschaft das Ausscheiden gewünscht? Das ist doch ausgemachter Unfug und taugt dazu, Verantwortlichkeiten wegzuschieben. Kroos unmittelbar nach dem Glücksrausch seines Siegtores vor dem Mikrofon des TV-Reporters: Ja, das 0:1 gehe auf seine Kappe (richtig!), dann müsse man eben „Eier zeigen“ (richtig!), „aber das kann eben auch nicht jeder“ (nur er also? Falsch, weil das auch seine Mitspieler konnten).

Niemand verfolgt die deutschen Spieler und ihren Bundestrainer mit negativen, schlechten, gar das Böse wünschenden Gedanken. Dass aber ein miserables Spiel gegen Mexiko miserabel genannt werden darf, gehört schlicht dazu. Genauso, wie nun auch der starken Energieleistung gegen Schweden höchster Respekt gezollt wird. Wenn der späte Erfolg mit seinen großen Emotionen dazu führt, dass Köpfe freier und Beine leichter werden, dann darf dem amtierenden Weltmeister noch Einiges zugetraut werden in Russland. Zunächst aber bedarf es eines konzentrierten Auftritts gegen Südkorea, um die Trendwende zum Guten zu unterstreichen. Ein Selbstläufer ist das nicht, kann, soll und darf es auch nicht sein.



War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein