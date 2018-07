Ihre Frauen:

Lewis Hamilton hatte schon viele Frauen. Er soll mit Gigi Hadid und Veronica Valle liiert gewesen sein und natürlich mit Nicole Scherzinger.

Lewis Hamilton und US-Sängerin Nicole Scherzinger. | Bild: Will Oliver, dpa

2015 trennten sich die beiden, Hamilton schien damit zunächst locker umzugehen. Später allerdings gab er zu, dass er die US-Sängerin durchaus vermisse. Hamilton aber sagte auch einmal: "Ich bin ein freier Mann und zu viel unterwegs, um mich endgültig zu binden." An Mercedes dagegen hat er sich weiter gebunden. Am Donnerstag verlängert er seinen Vertrag bis 2020.

Sebastian Vettel lernte seine Hanna bereits als Teenager kennen. Sie ist Halbbritin und war im Gymnasium eine Klasse unter Sebastian Vettel. Nach der Schule studierte sie Textildesign in Nagold. Während Vettel in der Formel 1 fährt, bleibt sie zu Hause in der Schweiz bei den beiden Kindern Emilie und Matilda. Alles sehr bodenständig also.

Sebastian Vettel und seine langjährige Freudin Hanna. | Bild: Prakash Singh, dpa

Ihre Väter

Lewis Hamiltons Eltern sind geschieden, er wuchs bei seinem Vater Anthony in einer kleine Wohnung auf. Sein Vater war Berufsfahrer und konnte nur unter größten Anstrengungen die Rennfahrerkarriere seines Sohnes finanzieren. Dem war schon als Zehnjährigen klar, dass er Formel-1-Fahrer werden möchte. Er sagte zum damaligen McLaren-Chef Ron Dennis: "Ich werde bald für Sie Rennen in der Formel 1 fahren. Und Weltmeister werden." Zwölf Jahre später war es soweit. Vater und Sohn Hamilton gehen mittlerweile meist getrennte Wege.

Lewis Hamilton und sein Vater Anthony. | Bild: Srdjan Suki, dpa

Norbert Vettel ist nach wie vor ein enger Bezugspunkt für Sebastian Vettel. Er ist gelernter Zimmermann und hat seinen Sohn von Beginn an tatkräftig unterstützt, als die Karriere im Kart Fahrt aufnahm. Norbert Vettel war und ist regelmäßiger Gast bei den Rennen. Sebastian Vettel sagt über seine Eltern: "Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich so erzogen haben, wie sie es getan haben. Die Werte, die einem die Eltern vorleben und versuchen mitzugeben, prägen einen." Dank seines ausgeprägte Dialekts ist Norbert Vettels Herkunft aus dem südhessischen Heppenhiem nicht zu überhören.

Sebastian Vettels Vater Norbert. | Bild: Eric Alonso, dpa

Ihre Brüder:

Nicolas Hamilton, sieben Jahre jünger als sein Bruder Lewis, leidet an Kinderlähmung. Um ihn kümmert sich der Formel-1-Weltstar rührend, Nicolas ist häufig bei Formel-1-Rennen zu Gast.

Lewis Hamilton und sein Bruder Nicolas. | Bild: David Davies, dpa

Zudem setzt sich Lewis Hamilton für das Kinderhilfswerksdf Unicef und die Vereinten Nationen ein und unterstützt zahlreiche Stiftungen.

Fabian Vettel strebt mittlerweile eine eigene Motorsportkarriere an. Im vergangenen Jahr startete der 19-Jährige im Audi-TT-Cup, in diesem Jahr startete er in einer Lamborghini-Rennserie in die Saison. Im ersten Saisonlauf baute er allerdings einen Unfall. Fabian Vettel versucht ohne finanzielle Hilfe seines berühmten Bruders im Motorsport Fuß zu fassen, hat allerdings erst vor drei Jahren begonnen. Das ist reichlich spät.

Sebastian Vettels Bruder Fabian. | Bild: Malte Christians, dpa

Ihr Wohnort:

Lewis Hamilton ist aus der Schweiz nach Monaco gezogen. Das Leben dort entspricht eher seinen Vorstellungen. Allerdings dürfte der Brite selten zu Hause sein. Neben den Rennen führt er einen abwechslungesreichen Lebensstil. Als Partymonster wird er verschrien. Rund 40 Millionen Euro soll er bei Mercedes pro Saison verdienen, er lebt in einer 300-Quadratmeter-Wohnung 15 Minuten vom Zentrum entfernt. Hamilton besitzt eine Autosammlung im Wert von 50 Millionen Euro, zudem hat er einen Privatjet. Und Hamilton ist gerne unterwegs. Vor allem in den USA oder in der Karibik.

Monaco, der Wohnort von Lewis Hamilton. | Bild: Jens Büttner, dpa

Sebastian Vettel verbringt seine Freizeit gerne in der Schweiz. Er hat sich einen Bauernhof in Ellighausen (Kanton Thurgau) gekauft und ihn nach seinen Vorstellungen umgebaut. Zudem soll er vor wenigen Jahren ein Anwesen am Untersee in Eschenz gekauft haben. Vettel versucht, sein Privatleben geheim zu halten. Eskapaden sind von ihm nicht bekannt, ein ausschweifender Lebensstil auch nicht. Dabei hätte er durchaus das Geld, um im Luxus zu leben. Er soll pro Jahr auch ungefähr 40 Millionen Euro verdienen.

Sebastian Vettels Bauernhaus in der Schweiz. | Bild: Kerstin Conz, dpa

Ihr Körperschmuck:

Lewis Hamilton ist großflächig tätowiert. Und die Körperbilder haben fast alle eine Bedeutung. Auf dem Rücken wurde besonders umfangreich gearbeitet. Rund zehn Stunden dauerte es, bis das große Kreuz mit Engelsflügeln fertig war. Inspiriert von seinem Lieblingsrapper Tupac. Auf Schulter und Brust trägt Hamilton den Kopf eines Löwen, das soll seinem Naturell entsprechen. Auch religiöse Symbole hat er auf seinem Körper verewigt. Hamilton ist sehr gläubig. "Ich kann es sonntags kaum erwarten, in die Kirche zu gehen", sagt er.

Lewis Hamilton ist nicht nur am Hals tätowiert. | Bild: David Davies, dpa

Sebastian Vettel hält offenbar wenig von auffallendem Köperschmuck. Ab und zu wechselt er mal seine Frisur, was mitunter merkwürdig aussieht. An seinem rechten Handgelenkt trägt der Heppenheimer ein auffälliges Armband, das seiner Sprecherin zu Folge keine große Bedeutung habe. Dabei soll es sich um ein Armband von einer Surffirma handeln.

Sebastian Vettel trägt ein Armband. | Bild: Georg Hochmuth, dpa

Ihre Tiere:

Lewis Hamilton nimmt seine Bulldogen Coco und Roscoe meist mit zu den Rennen. Beide haben einen eigenen Instagram-Account. Roscoe arbeitet sogar für eine Tier-Modelagentur in Los Angeles und soll dabei pro Tag 630 Dollar verdienen. Zudem sollen beide Hunde ein wahres Luxusleben führen – mit Akupunktur-Behandlungen inklusive.

Lewis Hamilton und sein Hund Coco. | Bild: Clive Mason, AFP

Von Sebastian Vettel ist über Haustiere nichts bekannt. Zumindest bringt er keine mit an die Rennstrecken dieser Welt. Auf seinem ungebauten Bauernhof aber dürfte genug Platz für Tiere sein – vielleicht für ein paar Schweizer Kühe?

Eine Kuh in den Bergen. | Bild: Angelika Warmuth, dpa

