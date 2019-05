von SK

Große Freude bei der SpVgg Lindau 1919. Kein geringerer als der deutsche Rekordmeister FC Bayern wird zum Saisonabschluss mit seinem Starensemble an den Bodensee reisen.

Kurz nach dem Pokalfinale geht's nach Lindau

Dies verkündet der Verein auf seiner Facebookseite. Demnach kommen die Bayern am 29. Mai zu Ehren des 100-jährigen Bestehens des Vereins für ein Spiel zum Kreisligisten, kurz nach dem Pokalfinale in Berlin.

Es wird das wohl letzte Schaulaufen des Erfolgsduos Arjen Robben und Franck Ribery für die Münchner sein, die den Verein zum Saisonende verlassen werden.

Der Aufbau der Zusatztribünen läuft bereits. Geplant sind 5000 Sitzplätze und 2500 Stehplätze, wie dem Posting zu entnehmen ist.

Karten gibt es laut Ankündigung nicht im Internet, sondern nur an diesem Samstag an der Blauwiese in Lindau. Ab 10 Uhr werden die Schalter öffnen.