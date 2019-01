Neuanfang im neuen Jahr – neues Jahr, neues Glück? Nein, nein, beim VfB Stuttgart ist 2019 alles wie gehabt – obwohl er mit zwei Neuen in die Rückrunde gestartet ist. Trainer Markus Weinzierl sagte gestern, am Tag danach: „Ich habe genauso viel Hoffnung gehabt wie die meisten.“ Die Hoffnungen auf ein erfolgreiches 2019 sind wie ein Kartenhäusle in sich zusammengestürzt. Der Bundesligist verlor zu Hause mit 2:3 (0:2) gegen Mainz 05. Das Grauen ist zurück. Nein, das Grauen ist immer noch da: Der Tabellensechzehnte bleibt ein heißer Abstiegskandidat. Auch wenn es einen positiven Ansatz gibt: zwei Tore!

„Im ersten Spiel nach der Winterpause ist es wichtig, dass man sieht, dass wir da sind, dass wir leben“, hatte Innenverteidiger Marc Oliver Kempf den VfB-Fans in der Stadionzeitung mit auf die 90 Minuten gegeben. Die ersten zehn Minuten: vielversprechend. Die folgenden 35 Minuten: katastrophal. Die zweite Halbzeit: wenig besser. Die letzten zehn Minuten: alt-schwäbischer Sturm und Drang. Das Fazit: trügerisch. „Auf der zweiten Halbzeit lässt sich aufbauen“, sagte Kempf nach der Partie. Wissen beim VfB alle, dass jetzt 16 Spieltage Abstiegskampf folgen? „Es haben alle kapiert“, versicherte Markus Weinzierl. „Da braucht man bloß auf die Tabelle zu schauen.“ Ob auch Weinzierl auf das Plakat schaute, das zu Beginn der zweiten Halbzeit fragte: „Direkt die nächsten Anteile verhökern? Wie viel Anschubfinanzierung braucht euer Erfolg?“ Die zum Teil schweigenden und pfeifenden Fans waren auf eine erneute Enttäuschung vorbereitet. Die Profiabteilung ist es nicht. VfB-Führung als auch VfB-Spieler machen trotz Pause und Kaderoptimierung nach wie vor einen strukturlosen Eindruck.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke sagte: „Wir setzen auf die Tore von Mario Gomez.“ Zwei Antworten später sagt Reschke: „Wir wissen, dass wir nicht nur auf Tore von Mario Gomez setzen können.“ Immerhin gab es keine zwei Meinungen, als der 61-Jährige ernst sagte: „Es wird sehr, sehr zäh werden. Die Ausgangslage kann nicht viel schlimmer sein, als sie aktuell ist.“ Der Kern des Problems ist und bleibt die Abwehr. „Wir dürfen nicht so einfache Tore zulassen“, sagte Weinzierl nach seinem nun elften Spiel als VfB-Trainer, in denen neun Pünktchen gesammelt wurden. Warum auf Punkt zehn weiter gewartet werden muss: Beim 0:1 (22. Minute) verhinderte Santiago Ascacibar erst eine Flanke nicht, einen Nachschuss fälschte er ins eigene Tor ab. Beim 0:2 (28.) narrte Jean-Philippe Mateta Marc Oliver Kempf. Beim 0:3 (72.) stand Alexander Hack völlig frei, fünf Meter vor dem Tor, bei einem Eckstoß. „An dem Tor lag’s auch nicht“, kommentierte Innenverteidiger Timo Baumgartl. Wie bitte?

Der VfB, der mit den ansprechend spielenden Neuzugängen Alexander Esswein und Steven Zuber begann, kam zu zwei Kopfballtoren durch Nicolás Gonzalez (83.) sowie Kempf (85.) und hatte noch einen Pfostentreffer (86.) von Anastasios Donis. Aber Baumgartl lag immerhin mit seiner Einschätzung der VfB-Gesamtleistung richtig: „erschreckend“ sei die gewesen. Erschreckend ist das mit dem Blick auf die kommenden Spiele. „Ich glaube, dass wir nächstes Wochenende das schwerste Spiel der Saison haben“, sagte VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler. München ist das Ziel, es geht am Sonntag gegen den FC Bayern. Anschließend warten zu Hause Freiburg und auswärts Düsseldorf. „Das werden zwei überlebenswichtige Spiele, zwei Endspiele“, sagte Baumgartl. „Da brauchen wir sechs Punkte.“