von Max Hoffmann

Die Leistung war in Ordnung. Bemüht haben sie sich die Schwenninger Wild Wings. Und trotzdem hat es wieder nicht für Punkte in der Deutschen Eishockey Liga gereicht. 3:5 hieß es am Ende bei den Eisbären Berlin, auch nach der Entlassung von Trainer Pat Cortina erleben die Schwenninger ein Null-Punkte-Wochenende. Es bleibt bei sieben Zählern und dem letzten Tabellenplatz. Wo soll noch die Hoffnung herkommen, dass die bisher völlig missratene Saison noch irgendwie zu retten ist?

Zwei frühe Gegentore

In Berlin hätte es für die Gäste kaum schlechter beginnen können. In der 7. Minute erzielte Florian Kettemer das 1:0 für die Eisbären, kurze Zeit später ließ Daniel Fischbuch das 2:0 (9.) folgen. Beim zweiten Gegentreffer sah Wild-Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier gar nicht gut aus. Seine Vorderleute aber erholten sich von diesem Niederschlag. Sie kämpften sich in die Partie zurück. In der 12. Minute gelang Istvan Bartalis das 1:2, die Hoffnung kehrte zurück. Und das völlig zu Recht. Nur wenige Sekdunden später markierte Marcel Kurth das 2:2, die Schwenninger hatten damit die doppelte Strafzeit gegen Berlin eiskalt ausgenutzt. Und es wurde noch besser für die Wild Wings. Noch im ersten Drittel brachte Ville Korhonen seine Mannschaft mit 3:2 (18.) in Führung. Es war ein starkes erstes Drittel der Gäste.

Turbulentes letztes Drittel

Eine Niederlage gegen das Schlusslicht aber wollten sich die Eisbären auf keinen Fall leisten. Sie erhöhten das Tempo und kamen in der 31. Minute durch Brendan Ranford zum 3:3. Mehr passierte im zweiten Abschnitt nicht, die Wild Wings waren noch immer auf Augenhöhe. Turbulent wurde es im letzten Drittel. Zunächst jubelten die Schwenninger über den vermeintlichen Führungstreffer, nach Videobeweis entschieden die Schiedsrichter aber, dass das Tor von Stefano Giliati regelwidrig war. In der 44. Minute gab es die nächste kalte Dusche für die Gäste. Berlins Daniel Fischbuch erzielte das 4:3. In der 47. Minute musste die Partie für 15 Minuten unterbrochen werden, da eine Plexiglasscheibe an der Bande nach einem Schuss zu Bruch gegangen war. Als alles wieder repariert war, hatten die Schwenninger Pech. In der 53. Minute traf Jussi Timonen nur die Latte. Wer Letzter ist, hat eben nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite. In der 59. Minute erzielte Louis-Marc Aubry noch das 5:3 für die Gastgeber. Damit war die Partie entschieden.

