Die Wild Wings starteten am Freitagabend mit einer 3:5-Niederlage gegen die Eisbären Berlin in die finale Phase der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das Team von Trainer Paul Thompson wachte zu spät auf und verpasste es dadurch, die rote Laterne wieder abzugeben.

Schwacher Start

Die Partie begann gar nicht gut für die Wild Wings. Als Kapitän Simon Danner die erste Strafzeit der Partie absitzen musste, gingen die Eisbären durch Colin Smith in der 3. Minute in Führung. Von diesem frühen Gegentreffer erholten sich die Schwäne das komplette erste Drittel nicht mehr. Berlin dominierte klar das Geschehen auf dem Eis. Bei den Wild Wings war nichts zu sehen davon, dass sich noch einige Spieler für einen neuen Vertrag empfehlen können. Kaum ein Spielzug wurde zu Ende geführt, Torchancen waren eine Rarität. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste aus der Hauptstadt in der 12. Minute den zweiten Treffer nachlegten. Mit einem Schlagschuss von der blauen Linie vorbei an Freund und Feind hämmerte Sean Backman die Scheibe zum 0:2 ins Netz.

Nur die Berliner sind zu hören

In der Helios-Arena waren in den ersten 20 Minuten fast nur die etwa 100 mitgereisten Eisbären-Fans zu hören. Dass das Schwenninger Highlight in diesem Drittel eine Parade von Torhüter Dustin Strahlmeier war, spricht Bände. Mit einem sensationellen Reflex nach einem Schuss von Jonas Müller (14.) bewahrte er sein Team vor dem 0:3.

Es wurde besser

Vor dem Mitteldrittel war auf Seiten der Wild Wings klar: Es musste besser werden. Und das wurde es auch. Als die Schwenninger zum ersten Mal in Überzahl spielten, waren sie prompt erfolgreich. Mirko Höfflin vollendete in der 26. Minute ein Zuspiel von Rihards Bukarts zum 1:2. Kurz darauf hatten die Schwarzwälder mit zwei Mann mehr auf dem Eis sogar die Chance zum Ausgleich, machten aber zu wenig daraus.

Berlin weiter das bessere Team

Die Berliner hatten im zweiten Abschnitt zwar nicht mehr die Überlegenheit wie zu Beginn. Sie waren aber weiterhin das bessere Team. Zudem kassierten die Schwenninger zu viele Strafzeiten. Eine davon nutzten die Eisbären in der 29. Minute durch Jamison MacQueen zum 1:3. Doch die Schwenninger schafften in der 34. Minute erneut den Anschluss. Nachdem Kai Herpich zunächst noch an Berlins Torhüter Kevin Poulin gescheitert war, nutzte Marc El-Sayed den Abpraller und drückte die Scheibe zum 2:3 über die Linie. Spätestens nach dem Ausgleichs-Treffer von Marcel Kurth in der 45. Minute war klar: Für die Wild Wings ist doch noch was drin. Die Berliner Antwort dauerte jedoch nicht lange. Drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Jens Baxmann die Hauptstädter erneut in Führung. Diesesmal kamen die Schwenninger nicht mehr zurück. In der 52. Minute traf Louis-Marc Aubry für die Berliner zum 3:5. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Abpfiff.

Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Wild Wings bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven.