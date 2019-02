von Max Hoffmann

Es war das Kellerduell der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Letzter gegen Vorletzter. Iserlohn gegen Schwenningen. Spitzeneishockey sieht anders aus. Spannend aber war es. Am Ende siegte Iserlohn mit 5:4 (2:2,1:0,2:2).

Früher Schock

Es ging schlecht los für die Schwenninger. Bereits in der 5. Minute traf Daine Todd für die Gastgeber zum 1:0. Ein Schock für die Gäste, den die allerdings schnell verdauten. In der 7. Minute glich Istvan Bartalis zum 1:1 aus. In der 10. Minute allerding folgte die nächste kalte Dusche für die Wild Wings. John Matsumoto traf für Iserlohn zum 2:1. Doch auch hier hatten die Gäste die richtige Antwort. Bei einer Fünf-gegen-Drei-Überzahl traf Marcel Kurth zum 2:2 (15.).

Iserlohn legt immer vor

Im zweiten Drittel änderte sich am Spielverlauf wenig. Es war eine ausgeglichene Partie, in der die Iserlohner zum dritten Mal in Führung gingen. Lean Bergmann markierte in der 29. Minute das 3:2, diesmal gelang den Schwenningern nicht die direkte Antwort. Erst zum Ende des zweiten Drittels wurden sie etwas druckvoller, lagen aber nach 40 Minuten mit einem Tor zurück.

Höfflins Tor kommt zu spät

Das änderte sich aber schnell. Nach nur 43 Sekunden im letzten Abschnitt traf Stefano Giliati zum 3:3. Doch es dauerte nicht lange, da lagen die Gäste wieder zurück. Erneut Bergmann war zum 4:3 erfolgreich (43.). Und Bergmann hatte noch nicht genug. In der 60. Minute legte er das 5:3 nach. Mirko Höfflins 4:5 (60.) kam zu spät.