von Max Hoffmann

Achtungserfolg für die Schwenninger Wild Wings. Das Kellerkind der Deutschen Eishockey Liga gewann mit 4:3 (1:1,2:1,0:1) nach Verlängerung in Düsseldorf, bei einem Spitzenteam der Liga. Dank der kämpferisch, aber auch spielerisch starken Leistung war der Erfolg nicht unverdient. In den vorherigen drei Duellen mit den Rheinländern sind die Wild Wings jeweils ohne Tor geblieben.

Daran wollten sie am Sonntag dringend etwas ändern. Schon nach wenigen Augenblicken gelang ihnen das. Bereits in der 2. Minute erzielte Marcel Kurth den Führungstreffer für die Gäste. In der 4. Minute hatten die Schwenninger Glück. als der Puck nach einem Schuss von John Henrion an die Latte klatschte.

Frühe Tore im zweiten Drittel

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts aber durften die Gastgeber jubeln. Nach 21 Sekunden erzielte Jaedon Descheneau den Ausgleich. Doch beeindrucken ließen sich die Gäste davon nicht. Wenige Augenblicke später markierte Rihards Bukarts das 2:1 (21.). Wieder war das Schlusslicht vorne. Aber nur bis zur 27. Minute, als Philip Gogulla das 2:2 gelang.

Das Spiel blieb eng, die Wild Wings hielten weiter gut mit. Und gingen durch Mirko Höfflin (37.) ein weiteres Mal in Führung. Zu einem Drei-Punkte-Sieg aber reichte das nicht, da Düsseldorfs Carl Ridderwall in der 56. Minute zum 3:3 ausglich. Immerhin behielten die Gäste durch den Treffer von Mirko Höfflin in der Verlängerung den Zusatzpunkt.