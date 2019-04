Frau und Kind wohlauf, der BVB hat obendrein gewonnen – besser hätte das Wochenende für Marco Reus nicht laufen können. Verletzt hat er sich angeblich auch nicht vor, während oder nach der Entbindung. Wunderbar! Einem Einsatz am kommenden Samstag im Ligagipfel gegen die Bayern steht somit nichts im Wege. Unser Vorschlag „Thorid“ konnte sich allerdings als Vorname für die Tochter nicht durchsetzen. Das Thema ist übrigens durchaus ernst, mancher Fußballer hat den eigenen Nachwuchs durchaus gefoult bei der Namensgebung. David Beckham etwa, der im Zsammenspiel mit Frau Victoria seine Kinder Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David und Harper Seven nannte. Auch Bayer-Leverkusen-Legende Stefan Kießling zeigte sich kreativ und vollendete auf der Geburtsurkunde des Sohnes einen Tayler-Joel, die Tochter heißt Hailey-Milu. Nun, über Geschmack lässt sich bekanntlich gut streiten. Ronaldo, nicht der Kollege Cristiano aus Portugal, sondern der einst gertenschlanke Stürmer aus Brasilien, nannte seinen Junior übrigens Ronald. Wie Ronaldo ohne „o“? Nö, angeblich hat ihn das Maskottchen einer Fast-Food-Kette zur Namensgebung inspiriert. Was für ein Pfund für das weitere Leben!

Da halten wir es doch lieber mit Ivica Olic. Die Namen seiner Kinder sind für sich genommen völlig normal. Zusammen genommen sind sie aber durchaus witzig, wenn man weiß, mit wem der Vater von Luka und Toni früher mal beim FC Bayern zusammen gespielt hat.