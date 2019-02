von Aus Seefeld Marco Scheinhof

Es ist wie oft im Leben. Aufgeben zählt nicht. Aufgeben ist keine Option. Markus Eisenbichler hätte so manchen Grund gehabt, mit gesenktem Kopf das Ende seiner Skisprungkarriere zu verkünden. Viele verpatzte Flüge, viele Rückschläge, viele Stürze. Markus Eisenbichler aber hat nicht aufgegeben.

Ganz im Gegenteil. Markus Eisenbichler scheint mit jedem Rückschlag noch stärker geworden zu sein. Und Markus Eisenbichler hat sich belohnt. Sich, seinen Trainer Werner Schuster und das deutsche Team. Markus Eisenbichler ist am Samstag in Innsbruck Weltmeister geworden – ohne vorher je einen Weltcup gewonnen zu haben.

Jubelschreie in Seefeld

Manchmal muss die Freude einfach ungebremst raus. Laut und impulsiv. Auch das gehört zum Verarbeiten von Enttäuschungen. „Ich habe die ganzen Enttäuschungen rausgeschrien“, sagt Eisenbichler. Zunächst direkt nach seinem zweiten Sprung, der ihn zum Weltmeister macht. Später bei der ersten Siegerzeremonie am Bergisel in Innsbruck mit Silbermedaillengewinner Karl Geiger. Und schließlich noch am Samstagabend, als ihm auf der Medalplaza in Innsbruck die Goldmedaille überreicht wird. Bei diesem letzten Schrei könnte es manch Nebenstehendem Angst und bange geworden sein, so markerschütternd war er. Seefeld jedenfalls dürfte gebebt haben.

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler? „Das klingt ganz gut", findet der Bayer. Der Triumph am Bergisel ist sein vorläufiger Karriere-Höhepunkt.

Die deutschen Skispringer hatten in dieser Saison erst zwei Springen gewonnen. Beide durch Karl Geiger aus Oberstdorf. Es gibt bessere Voraussetzungen, um zu einer WM zu reisen. Am Samstag aber war deutscher Tag. Eisenbichler eins, Geiger zwei – der Wahnsinn. Eisenbichler und Geiger sind Freunde. Sie wohnen im Teamhotel in einem Zimmer. Und sie haben sich jeweils für den anderen gefreut. Geiger sprang als Erster, er musste als Führender mitansehen, was die Konkurrenz macht. Als Eisenbichler ihn überholt, jubelt Geiger mit. Es ist echte Freude. Alle im deutschen Team gönnen dem ehemaligen Eishockeyspieler aus dem Chiemgau den großen Triumph. „Bei ihm war die Straße nicht geteert, da waren immer Schlaglöcher drin. Da kann Deutschland stolz sein, so einen Sportler zu haben, auch als Vorbild“, sagt Werner Schuster.

Eisenbichler ist ein spezieller Typ

Der Bundestrainer kommt aus Österreich, er hat in Innsbruck studiert und leben nicht weit entfernt von Seefeld. Er ist seit 2008 Bundestrainer und hat viele Erfolge mit den deutschen Springern gefeiert. Eisenbichlers Sieg wird aber eine ganz besondere Rolle einnehmen. Auch weil der 27-Jährige so ein spezieller Typ ist. Als am Samstag die ersten Feierlichkeiten vorbei sind, die Sonne schon längst hinter den Bergen rund um Innsbruck verschwunden ist, ist für Eisenbichler noch längst nicht Feierabend. Er muss noch einige Pressetermine erledigen, nimmt sich aber die Zeit, den fleißigen Helfern in Innsbruck zu danken. Die sind gerade damit beschäftigt, den Aufsprunghügel für den nächsten Tag zu richten, als ihnen der neue Weltmeister aus der Ferne zuruft: „Danke, das war wichtig heute.“ Bei 135,5 Metern ist er im zweiten Sprung gelandet, da ist es besonders entscheidend, dass der Schnee in einem guten Zustand ist.

Eisenbichler ist ein bodenständiger Typ. Er mag den Rummel um seine Person nicht. Er geht gerne mit Freunden Skiwandern, schwimmt alleine oder treibt sich in den Bergen rum. Und er trägt sein Herz gerne auf der Zunge.

„Ich habe die ganzen Enttäuschungen rausgeschrien“, sagt Eisenbichler. | Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Erster Doppelsieg seit 1999

Nicht alle, vor allem die außerhalb Bayern, verstehen alles, was er sagt. Aber auch das macht ihn so sympathisch. Am Samstag, als er noch auf seinen zweiten Sprung wartet, während Geigers Medaille bereits sicher ist, denkt er sich: „I mog da a dabei sei“. Auf dem Podest, meint er. Und Eisenbichler schafft es. Damit haben er und Geiger den ersten deutschen WM-Doppelerfolg seit 1999 gefeiert. Damals waren Martin Schmitt und Sven Hannawald die Glücklichen. Am Samstagabend haben Eisenbichler und Geiger nur kurz gefeiert. Ein Getränk im Zimmer, das war es. Kein Besuch im deutschen Haus, auch sonst keine Feierlichkeiten. Schließlich stand am Sonntag noch das Teamspringen an. Der Verzicht lohnt sich. Das deutsche Team holt Gold.

Karl Geiger wurde Zweiter. | Bild: Hendrik Schmidt

Noch vor einem Jahr war Eisenbichler unglücklich. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hatte ihn Schuster aus dem Team genommen. Er musste miterleben, wie seine Kollegen eine Medaille gewannen, während er ohne ins Flugzeug steigen musste. „Ich kenne kein so ein Stehaufmännchen wie ihn. Er hat so viele Niederlagen in seinem Leben eingesteckt. Er hat gesagt, ihr kriegt mich nicht klein“, sagt Schuster. Und tatsächlich. Ihn hat niemand kleingekriegt. Ganz im Gegenteil. Nun ist er der große Triumphator.