Stephan Leyhe hätte sauer sein können. Er hätte allen Grund dazu gehabt. Trotz solider Leistungen in diesem Winter hatte Bundestrainer Werner Schuster den Wahlschwarzwälder aus dem Einzelspringen am Samstag gestrichen. Für ihn durfte noch einmal Andreas Wellinger ran. Weil der Olympiasieger aber seiner Form so weit hinterheläuft wie der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga, hat Schuster sein Team für den Sonntag verändert. Leyhe für Wellinger – man kann nicht sagen, dass die Entscheidung falsch war.

Mit mehr als 50 Punkten Vorsprung haben die deutschen Springer den Teamwettbewerb vor Österreich und Japan gewonnen. Es war eine Demonstration der Klasse. "Wir haben einen Superspirit im Team", sagt Werner Schuster, "diesen Titel wollten die Jungs unbedingt". Das bestätigt auch Markus Eisenbichler, der Einzelweltmeister vom Samstag: "Das war der wichtigste Wettkampf für mich hier. Es war unser großes Ziel, im Team Weltmeister zu werden." Es ist gelungen. Dank eines starken Auftaktspringers Karl Geiger. Dank solider bis sehr guter Leistungen von Richard Freitag und Stephan Leyhe. Und dank eines Markus Eisenbichler, der als Schlussspringer nichts, aber auch gar nichts mehr anbrennen ließ. "Damit hatte kaum einer gerechnet, dass wir hier so ein dominantes Springen machen. Jetzt sind wir Weltmeister, unglaublich", sagt Leyhe.

Leyhe wohnt in Breitnau, er trainiert regelmäßig in Hinterzarten. Hier hat er einfach die besseren Training- und Vergleichsmöglichkeiten als in seiner hessischen Heimat. Er startet nach wie vor für den SC Willingen, fühlt sich aber im Schwarzwald so richtig wohl. Und kann sich seit gestern Team-Weltmeister nennen.

Enttäuscht sei er gewesen, als er am Freitag von seiner Streichung erfahren hatte, sagt Leyhe. "In unserem Team ist es am schwersten, einen Platz bu bekommen", meint er. Fünf sehr gute Springer stünden bereit, es gibt aber nur Platz für vier. Leyhe aber hat es sportlich genommen – und einen Tag später seine Chance bekommen. Dafür musste Wellinger weichen, Leyhes Zimmerkollege im Teamhotel. "Einerseits freue ich mich natürlich für mich, andererseits ist es für Andreas schade", sagt der Wahlschwarzwälder. Ärger aber gibt es unter den beiden wegen dieser besonderen Situation nicht. Sie schätzen sich, jeder gönnt dem anderen den Erfolg.

Den Samstag hatte Stephan Leyhe genutzt, um sich das Springen in Ruhe anzusehen und zu analysieren. "Manchmal sieht man von außen besser, warum einer weit springt", erklärt er. Besten Anschauungsunterricht hatte ihm sein Teamkollege Markus Eisenbichler gegeben, der sich nun Doppelweltmeister nennen darf und einen besonderen Feier-Abend ankündigte.

Für die Skispringer wurde es eine lange Nacht in Seefeld. Am Samstag hatten sie sich noch zurückgehalten mit Blick auf das Teamspringen, gestern Abend durfte es aber das ein oder andere Kaltgetränk mit Alkoholzugabe sein. "Skispringer sind keine Säufer. Wenn die zwei Bier trinken, fallen die schon um", sagt Werner Schuster. Na denn, Prost!