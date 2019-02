Alfred Rießle hält es nicht mehr. Vor Freude springt er von der Tribüne. Aus gutem Grund. Sein Sohn Fabian hat gerade Gold im Teamsprint der Nordischen Kombination gewonnen. Zusammen mit Einzelweltmeister Eric Frenzel. Es ist ein Freudentag.

Lautstarke Anfeuerung von Vater Alfred Rießle für Sohn Fabian. | Bild: Hahne, Joachim

Alfred und seine Frau Barbara rennen die wenigen Meter von ihrer Tribüne in Richtung Ziel. Sie tragen die berühmte Fahne in der Hand, mit der sie seit einigen Jahren auf Reisen sind. Erst wollen eifrige Helfer die beiden nicht durchlassen. Alfred und Barbara Rießle aber lassen sich nicht aufhalten. Ebenso wie ihr Sohn auf der Schanze und in der Loipe.

Barbara Rießle hat Freudentränen in den Augen. Immer wieder ballt sie die Faust, sie können es beinahe nicht glauben. Weltmeister, das klingt gut. „Das ist einfach nur stark“, sagt Alfred Rießle. Immer wieder kommen Fotografen und Kameraleute, die Aufnahmen von ihm wollen. Alfred Rießle ist mit seinem langen Bart ein Schwarzwälder Original.

Gestatten, ich bin der Weltmeister: Fabian Rießle (SZ Breitnau) bei seinen Eltern Alfred und Barbara Rießle nach dem Gewinn des WM-Titels. | Bild: Hahne, Joachim

Als Fabian Rießle das Podium für die Siegerehrung betritt, geht sein Blick gleich in Richtung der Eltern. Er winkt kurz, später gibt es erste Umarmungen. „Es ist einfach cool, wenn alle so mitfiebern“, sagt der Weltmeister. Mittlerweile ist auch sein Bruder Benjamin mit seiner Ehefrau in Seefeld angekommen.

Auch Sandra Ringwald hat auf der Tribüne die Daumen für ihren Fabian gedrückt. Die Langläuferin hatte am Mittag ihren Wettbewerb, der mit einer Enttäuschung und Platz sechs im Teamsprint endete. Immerhin durfte sie mit ihrem Freund feiern. Fabian Rießle drückt ihr nach der Siegerehrung den Blumenstrauß in die Hand. „Wir werden sicherlich mit einem Glas Sekt feiern“, sagt sie.

Fabian Rießle (unten) und Eric Frenzel jubeln im Ziel. | Bild: Hendrik Schmidt

Mehr aber nicht, schließlich warten auf beide noch weitere Wettbewerbe. Herzrasen habe sie zwischenzeitlich gehabt, sagt Ringwald. Als die Österreicher plötzlich immer näherkamen, hätte das Rennen eine Wende nehmen können. „Ich wusste nicht, ob Fabian Schwächen zeigt oder taktiert“, sagt sie. Kurze Zeit später wird klar: Es war Taktik. Die beiden deutschen Kombinierer bringen den Sieg nach Hause. Total nervös war auch Barbara Rießle. „Ich beruhige mich erst, wenn er wirklich im Ziel ist“, sagt sie. Bis dahin könne alles passieren. Ein Sturz, ein Stockbruch, Gefahren lauern in der Loipe überall.

Alle Anspannung muss raus: Fabian Rießle und Eric Frenzel. | Bild: Hahne, Joachim

Rund 30 Rießle- und Ringwald-Fans aus dem Schwarzwald sind nach Seefeld gekommen. Am Morgen sind sie schon zum Springen nach Innsbruck gefahren. Am Nachmittag sind sie rechtzeitig zurück, um ihrem Fabian in der Loipe die Daumen zu drücken. Alfred und Barbara Rießle waren schon vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Südkorea dabei. Auch damals hatten sie allen Grund, mit ihrem Sohn zu jubeln. So wie auch am Sonntag in Seefeld. Am Abend sind die beiden auf der Medal Plaza, als die Medaillen überreicht werden. Es ist ein besonderer Moment für die stolzen Eltern.