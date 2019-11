Wie schafft man es, einen Strafstoß kläglich zu verballern und dabei trotzdem einen Volltreffer zu landen? Geht das überhaupt? Ja, es geht – und wie! Den Beweis dafür lieferte am Wochenende Tony Breeden. Der Torhüter des englischen Siebtligisten Nuneaton Borough trat im Ligaspiel gegen Stratford Town zum Strafstoß an – beim Stand von 0:0 in der 61. Spielminute.

Mit voller Wucht über das Gehäuse

Und da zeigte der Schlussmann eindrucksvoll, warum es eigentlich die Aufgabe eines Torhüters ist, Tore zu verhindern, und eben nicht, Tore zu erzielen. Breeden lief aus elf Metern selbstbewusst an und schoss den Ball mit voller Wucht weit über das Gehäuse.

Auf jedem Dorfplatz müsste man das Spielgerät nun im benachbarten Dorf, in einem Bach oder zwischen Bäumen und Sträuchern suchen. Denn der Abschluss des Linksfußes in Roberto-Carlos-Manier glich eher einem Abstoß und war schätzungsweise 142,384 Stundenkilometer schnell.

Oh weia, Sie ahnen es schon

Nicht aber in Borough: Der Siebstligist hat ein kleines Stadion und die Decke war hoch genug, um den Fehlschuss von Breeden abzufangen. Allerdings: Der Ball flog Richtung Stadiondach und traf einen der Tribünenscheinwerfer. Oh weia, Sie ahnen es schon, was dann passiert ist! Das alles andere als kleine Beleuchtungsgerät war wohl nicht ganz so gut befestigt und fiel vom Tribünendach herunter – mitten in die Zuschauerränge.

Eines hat Breeden Beckham und Ramos voraus

Gott sei dank – muss an dieser Stelle betont werden – wurde vom herabfallenden Scheinwerfer niemand verletzt. Das Licht war auf jeden Fall kaputt. Für Breeden endete die Partie trotzdem mit einem Happy End: Seine Mannschaft gewann am Ende noch mit 2:0.

Einen Strafstoß in die Wolken schießen – das haben auch schon Profifußballer wie David Beckham oder Sergio Ramos geschafft. Doch eines hat Tony Breeden den beiden Superstars sogar voraus: Der Schlussmann landete mit seinem Fehlschuss einen absoluten Volltreffer.