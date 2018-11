Gönnen wir uns noch einen letzten Schluck Spitzenspiel! Der Lucien Favre hat es schließlich genauso gemacht. Mit einem Glas Rotwein feierte Dortmunds Trainer nach eigener Aussage den Triumph über die bajuwarische Prädikats-Auslese, die mit ihrem neuen Trainer derzeit auf keinen Zweigelt kommt. Entsprechend gärt es an der Säbener Straße, wo die Münchner prompt vollmundig und gleichzeitig säurebetont den ein oder anderen Abgang nach der Saison in Aussicht stellten. Wer nicht mehr ins Leistungsprofil passt, wer mit zuviel Edelfäule dahertrabt, der darf sich Trollinger. Kann doch nicht sein, dass die Borussen in Durchgang zwei so richtig auf Betriebs-Tempranillo kommen, während die Münchner bereits der Kater plagt! Ganz anders die Lage in der einstigen Bierstadt Dortmund, wo Thier Pils, Kronen Export oder Union Siegel Pils zur Grundnahrung gehörten. Gelb ist die Farbe des Biers und der Borussia – auch wenn der potenzielle Meistermacher lieber einen „Chateau Irgendwas“ schlürft. Dass sich ausgerechnet der ehemalige BVB-Spieler Mats Hummels einen Doppelbock leistete und danach krankheitsbedingt vom Feld ging, trübte die Borussen-Kugel keineswegs. Nein, beim BVB braut sich was zusammen, die jungen Kicker maischen die Bundesliga auf. Endlich mal keine schale Stimmung im Titelkampf. Verfrühte Titelfeiern im Märzen, wie es sie in den vergangenen Jahren in einem Rothaus gab, wird es aber bei allem Optimismus im Ruhrgebiet wohl nicht geben. Muss ja auch nicht sein. Wir schäumen trotzdem vor Freude ob der Qualität dieser Saison, sagen Prost und wünschen eine schöne Woche!

