Vier Minuten vor dem Anpfiff hatte der bekannteste Chor Liverpools seinen großen Auftritt. "You'll never walk alone" wird im Stadion an der Anfield Road traditionell geschmettert. Wer dabei keine Gänsehaut bekommt, der hat die Körpertemperatur des Geigenspielers der Titanic, die einst in Belfast gebaut wurde. War das Lied aller Fußballlieder anders als dort, wo es auch intoniert wird? Etwa in Dortmund oder Glasgow? Ja, war es, weil eben nicht nur eine Kurve singt, sondern das komplette Stadion. Aber sehen und hören Sie selbst:

Der ganze Trip hatte übrigens viel mit Musik zu tun. Am Abend vor dem Spiel schlenderte beispielsweise Ex-Bayern-Star Giovanne Elber durch die Mathew-Street, wo die früher im Vereinten Königreich geläufige Sperrstunde um 23 Uhr nur eine schlechte Erinnerung ist. Vor einem Pub wurde Elber erkannt – und vom Steißlinger Fußballfan Wolfgang Seliger hineingebeten.

Die Bayern-Fans ließen ihr Idol vergangener Tage hochleben, Elber ließ ein geschätztes Terrabyte Bildaufnahmen von sich mit unterschiedlichen Nebendarstellern machen und tanzte bis in die frühen Morgenstunden.

Liverpool – damit verbindet man den berühmten Fußballclub, vor allem aber die Beatles. Tatsächlich kommt man an den Pilzköpfen, den berühmstesten Söhnen der Hafenstadt, nicht vorbei. Im Hafen haben sie sie als Skulpturen verewigt.

Fast ebenso groß war das Interesse an einem Bayern-Fan, der nach eigener Aussage in dieser Kluft übrigens am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle musste.

Und in der Mathew-Street, wo sie früher ungezählte Male auftraten, werden bereits täglich ab elf Uhr ihre berühmtesten Lieder gespielt. Hier eine Kostprobe:

Bleiben noch zwei Episoden, die sich beim Stadionmarsch der Bayern ereigneten. Traditionell treffen sich die Gästefans ja, um gemeinsam zum Stadion zu laufen.

Ballspielen war unweit des Treffpunkts übrigens strengstens verboten. Armes England!

Der Aufmarsch irritierte eine Britin gesetzten Alters allerdings so, dass sie die Rudelbildung mit dem Satz kommentierte: "Expecting the queen or something?", also "Erwarten die die Königin oder was?" Nun, Elisabeth II. kam nicht vorbei, dafür aber Daisy mit passendem Kälteschutz und Frauchen.

Schön an der Leine ging es an den Bayern-Fans vorbei, auf dem Umziehdäckchen stand das passende Motto: "You'll never walk alone". Damit Servus aus Liverpool – das Rückspiel findet übrigens am 13. März statt. Dann natürlich in München. Und garantiert wieder ohne die Queen.

