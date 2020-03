Die Deutsche Eishockey-Liga beriet am gestrigen Dienstag kurz vor dem Start der Playoffs über das weitere Vorgehen und fand eine gemeinsame Lösung. Die Handball-Bundesliga berief für Montag eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein. Im Basketball wollen die Bundesliga-Clubs am Donnerstag eine gemeinsame Regelung finden. Deutschlands Sportverbände haben lange gewartet, die Vorstöße einzelner Städte zwingen sie jetzt zum Handeln und dazu, eigene Entscheidungen im Sinne der Chancengleichheit zu treffen.

Dass ausgerechnet die Fußball-Bundesliga im Ringen um eine einheitliche Lösung für alle beteiligten Clubs einer Liga ausschert, ist dabei ärgerlich. Bei allem Verständnis dafür, dass sich sich die Fans von Union Berlin seit Monaten auf das Gastspiel des FC Bayern gefreut haben, wäre auch hier ein Ausschluss der Zuschauer nur fair gewesen. Stattdessen soll bei Union am Samstag gespielt werden – vor vollen Rängen. Wie groß das gesundheitliche Risiko für alle Beteiligten dabei ist, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Klar ist aber, dass Geisterspiele für eine sportliche Verzerrung der Verhältnisse sorgen. Natürlich hat es der FC Schalke 04 in Dortmund einfacher, wenn es „nur“ gegen elf Borussen geht und nicht auch noch gegen 80 000 BVB-Fans. Die im Vergleich zur Hinrunde geänderten Voraussetzungen lassen sich nicht mehr ändern, sind in einigen Regionen wohl auch alternativlos. Sie sollten aber alle Beteiligten gleich hart treffen.