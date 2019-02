Es war ein langer Tag für Fabian Rießle. Am Sonntagfrüh um sieben Uhr beginnt alles mit der Abreise zum Springen nach Innsbruck. Und es endet mit der Goldmedaille im Teamsprint der Nordischen Kombination zusammen mit seinem Teamkollegen Eric Frenzel. Das feiern die beiden schon direkt an der Loipe. Da ist es kurz nach 14 Uhr in Seefeld.

Eric Frenzel (oben) jubelt mit dem erschöpften Fabian Rießle nach dem Zieldurchlauf. | Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Weiter geht es mit einem Interviewmarathon, ehe Rießle und Frenzel kurz ins Teamhotel können. Mittlerweile ist es 15.30 Uhr. Kurz duschen, dann geht es weiter zur Medaillenvergabe zur Medalplaza neben dem Langlaufstadion. In erster Reihe stehen Rießles Eltern und der Fanclub aus dem Schwarzwald, als dem 28-Jährigen die Medaille überreicht wird.

Auf der Medalplaza erhalten Fabian Rießle und Eric Frenzel ihre Goldmedaillen. Viele Fans sind gekommen. | Bild: Scheinhof, Marco

Und weiter geht es mit den nächsten Interviews, diesmal für die ARD. Eine Pflicht, die Rießle und Frenzel als Weltmeister erfüllen müssen. Mittlerweile ist es 19.20 Uhr.

Kurz nach der Medaillenvergabe stehen Rießle und Frenzel bei der ARD. | Bild: Scheinhof, Marco

Stolz hält Fabian Rießle seine Goldmedaille in die Kamera. Ein tolles Gefühl sei es gewesen, dort oben bei der Medaillenvergabe auf der großen Tribüne zu stehen. Es ist ein besonderer Moment, als die Nationalhymne gespielt wird.

Da ist sie, die Goldmedaille. | Bild: Scheinhof, Marco

Rießle und Frenzel kehren ins Teamhotel im Zentrum von Seefeld zurück. Das komplette deutsche Skiteam übernachtet hier. Um 20.30 Uhr hält Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes, eine kurze Ansprache. Eigentlich will Rießle noch zum Feiern ins deutsche Haus. Er ist aber zu müde und bleibt im Hotel. Schließlich warten in Seefeld noch zwei Wettbewerbe auf ihn.

Am Abend verlässt Fabian Rießle das Teamhotel nicht mehr. | Bild: Scheinhof, Marco

Im deutschen Haus, dem WM-Club des DSV, ist die Stimmung gut. Um kurz nach 21 Uhr betritt die siegreiche Skispringer-Mannschaft um Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Richard Freitag und Stephan Leyhe den Raum. Sie werden gefeiert, eine Zwei-Mann-Band sorgt für gute Stimmung. Rießle liegt da schon im Bett.