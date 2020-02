von Svenja Graf und dpa

In den letzten Stunden der Wintertransfer-Periode ging es noch einmal turbulent zu. Borussia Dortmund rundete mit der so gut wie perfekten Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can, der am Freitagmittag den Medizincheck in der Westfalenmetropole absolvierte, seinen erlesenen Kader ab. Fix war auch der Wechsel des Innenverteidigers Edmond Tapsoba vom portugiesischen Club Vitoria Guimaraes zu Bayer Leverkusen. Für den 20 Jahre alten Nationalspieler aus Burkina Faso zahlen die Rheinländer geschätzte 18 Millionen Euro.

Auf den letzten Drücker holten die abstiegsbedrohten Bremer Stürmer Davie Selke aus Berlin an die Weser zurück. Zunächst nur auf Leihbasis, ehe im Sommer kolportierte zehn Millionen Euro fällig werden. Der FC Bayern sah keinen großen Bedarf und lieh lediglich den jungen Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola von Real Madrid aus. Spitze unter den 18 Bundesligisten bei den Ausgaben ist aber nicht der BVB oder Leipzig, das in Dani Olmo von Dinamo Zagreb nur einen neuen Profi holte. Den Titel des Winterwechsel-Meisters sicherten sich dieses Mal unangefochten die Berliner mit dem umtriebigen Trainer Jürgen Klinsmann, der den Kader umkrempelte.

Alle Wintertransfers im Überblick:

FC Bayern München

Zugänge

Álvaro Odriozola: Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt auf Leihbasis vom spanischen Topklub Real Madrid zum deutschen Rekordmeister nach München.

Borussia Dortmund

Zugänge Erling Haaland: Der 19 Jahre alte norwegische Mittelstürmer wechselt für die Ablösesumme von 20 Millionen Euro von RB Salzburg zum BVB.



Emre Can: Der Fußball-Nationalspieler wechselt von Italiens Rekordmeister Juventus Turin zu Borussia Dortmund. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, wird der 26-Jährige bis zum Sommer zunächst ausgeliehen und soll dann fest verpflichtet werden.



Giovanni Reyna: Der erst 17-jährige offensive Mittelfeldspieler, der bisher für die U19 des BVB kickte, rückt zu den Profis auf. Abgänge Julian Weigl: Die 20 Millionen Euro Ablöse, die der BVB für die Verpflichtung Haalands ausgibt, holt er durch den Verkauf von Julian Weigl wieder rein. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt für die gleiche Summe zu Benfica Lissabon.



Paco Alcácer: Nach nur zwei Jahren beim BVB wechselt der 26 Jahre alte Mittelstürmer für 23 Millionen Euro Ablöse zum spanischen FC Villarreal.

Dortmund/Augsburg Skandinavische Medien von Haaland verzückt: „Wirklich unglaublich“ Das könnte Sie auch interessieren

RB Leipzig

Zugänge Elias Abouchabaka: Die zweijährige Leihe des RB-Offensivspielers an Zweitligist Greuther Fürth wird frühzeitig beendet, so dass der 19-Jährige künftig wieder für Leipzig kicken wird.



Dani Olmo: 20 Millionen Euro Ablöse zahlen die Leipziger an den kroatischen Verein Dinamo Zagreb, um den 21-jährigen Mittelfeldspieler Olmo zu holen.



Jean-Kévin Augustin: Der 22 Jahre alte Mittelstürmer, der zuletzt an den AS Monaco ausgeliehen war, wechselt direkt zur nächsten Leihstation – dem englischen Klub Leeds United. Abgänge Diego Demme: Der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler verlässt die Leipziger und wechselt für 12 Millionen Euro Ablöse zum SSC Neapel.



Marcelo Saracchi: Den 21-jährigen Linksverteidiger verleiht RB Leipzig für eine halbe Million Euro an Galatasaray Istanbul.



Luan Cândido: Der 18-jährige Linksverteidiger wird an den brasilianischen Série-A-Club RB Bragantino ausgeliehen.



Jean-Kévin Augustin: Der 22 Jahre alte Mittelstürmer, der zuletzt an den AS Monaco ausgeliehen war, wechselt direkt zur nächsten Leihstation – dem englischen Klub Leeds United.



Matheus Cunha: Der 20-jährige Mittelstürmer wechselt für 15 Millionen Euro Ablöse zu Hertha BSC.



Stefan Ilsanker: Der 30-jährige Mittelfeldakteur wechselt für eine halbe Million Euro zu Eintracht Frankfurt.

Fußball-Bundesliga Warum RB nicht Red Bull, sondern RasenBallsport heißt und es für RB Leipzig zwar Respekt, aber wenig Liebe gibt Das könnte Sie auch interessieren

Bayer Leverkusen

Zugänge Exequiel Palacios: Er ist 21 Jahre alt und wird das zentrale Mittelfeld der Leverkusener verstärken – für 17 Millionen Euro Ablöse kommt Exequiel Palacios vom argentinischen Club Atlético River Plate.

Edmond Tapsoba: Für den 20 Jahre alten Nationalspieler aus Burkina Faso zahlen die Rheinländer geschätzte 18 Millionen Euro.

Abgänge Joel Pohjanpalo: Der 25 Jahre alte Mittelstürmer wird an den Hamburger SV verliehen.

Borussia Mönchengladbach

Abgänge

Jordan Beyer: Der 19 Jahre alte rechte Verteidiger wird an den Hamburger SV ausgeliehen.



Julio Villalba: Auch der 21-jährige Mittelstürmer wird verliehen – er soll den österreichischen SCR Altach verstärken.



Andreas Poulsen: Der 20-jährige linke Verteidiger wird ebenfalls nach Österreich verliehen – nach Austria Wien.

VfL Wolfsburg

Zugänge Marin Pongracic: Zehn Millionen Euro gibt der VfL Wolfsburg für den 21 Jahre alten Innenverteidiger aus, der bisher für RB Salzburg kickte. Abgänge Elvis Rexhbecaj: Der zentrale Mittelfeldmann Rexhbecaj wird an den 1. FC Köln ausgeliehen.



Lukas Nmecha: Der 21-jährige Mittelstürmer, der nur leihweise beim VfL spielte, wechselt wieder zurück in die U23 von Manchester City.



Yunus Malli: Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis in die Hauptstadt und soll dort Union Berlin unterstützen.



Jeffrey Bruma: Der 28-jährige Innenverteidiger wird an Mainz 05 verliehen.

Eintracht Frankfurt

Zugänge Stefan Ilsanker: Für den 30-jährigen Mittelfeldspieler zahlen die Frankfurter eine halbe Million Euro an RB Leipzig. Abgänge Simon Falette: Der 27-jährige Innenverteidiger wird an Fenerbahce Istanbul verliehen.



Dejan Joveljic: Der 20 Jahre alte Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis zum belgischen RSC Anderlecht.

SV Werder Bremen

Zugänge Kevin Vogt: Für eine Leihgebühr von 750.000 Euro kommt der 28-jährige Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim.



Felix Beijmo: Der 21-jährige Rechtsverteidiger kommt nach dem Ende seiner Ausleihe an den schwedischen Malmö FF zurück nach Bremen.



Davie Selke: Der 25-jährige Mittelstürmer kommt leihweise von Hertha BSC Berlin.

Fußball Viel los auf dem Bezirksliga-Transfermarkt: Diese Spieler haben im Winter den Verein gewechselt Das könnte Sie auch interessieren

TSG 1899 Hoffenheim

Zugänge Munas Dabbur: Der 27 Jahre alte Mittelstürmer kommt für 12 Millionen Euro Ablöse vom FC Sevilla.



Michael Esser: Der 32-jährige Torwart wechselt ablösefrei von Hannover 96 zur TSG.



Domen Gril: Der slowenische U19-Nationaltorhüter kommt von slowenischen Erstligisten NK Bravo nach Hoffenheim. Der 18-Jährige wird allerdings zunächst an seinen vorherigen Klub verliehen.



Bruno Nazário: Der 24-jährige Linksaußen kommt nach seiner Ausleihe an den brasilianischen Club Athletico Paranaense zurück nach Hoffenheim.



Ilay Elmkies: Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler rückt aus der zweiten Mannschaft der TSG in den Bundesligakader auf.



Felipe Pires: Der 24 Jahre alte Linksaußen wechselt nach seiner Ausleihe an den brasilianischen Fortaleza Esporte Clube zurück nach Hoffenheim. Abgänge Kevin Vogt: Der Innenverteidiger wird gegen einen Gebühr von 750.000 Euro an den SV Werder Bremen ausgeliehen.



Lukas Rupp: Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt für 500.000 Euro zum englischen Club Norwich City.



Robert Zulj: Der 27-jährige Mittelfeldakteur verlässt Hoffenheim und wechselt zum VfL Bochum.



Domen Gril: Der slowenische U19-Nationaltorhüter kommt von slowenischen Erstligisten NK Bravo nach Hoffenheim. Der 18-Jährige wird allerdings zunächst an seinen vorherigen Klub verliehen.



Bruno Nazário: Der 24 Jahre alte Linksaußen wird an den brasilianischen Erstligaklub Botafogo Rio de Janeiro ausgeliehen.



Philipp Ochs: Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zu Hannover 96.

Fortuna Düsseldorf

Zugänge Dawid Kownacki: Der 22-jährige Mittelstürmer wechselt für 7,5 Millionen Euro Ablöse von Sampdoria Genua zur Fortuna. Er war bis Ende 2019 nur ausgeliehen.



Steven Skrzybski: Der 27 Jahre alte Rechtsaußen kommt gegen eine Leihgebühr in Höhe von 200.000 Euro vom FC Schalke 04.



Valon Berisha: Die Düsseldorfer holen den 26-jährigen Mittelfeldspieler auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten Lazio Rom.



Jannick Theißen: Der 22-jährige Torwart kommt nach seiner Ausleihe von Rot-Weiß Erfurt zurück zur Fortuna. Abgänge Davor Lovren: Der 21-jährige Linksaußen wird an den kroatischen Klub Slaven Belupo Koprivnica verliehen.



Lewis Baker: Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, der auf Leihbasis für die Fortuna spielte, kehrt zu seinem Stammverein, dem FC Chelsea, zurück.

Hertha BSC

Zugänge Santiago Ascacíbar: Der 22-jährige Mittelfeldakteur kommt für 11 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zur Hertha.



Krzysztof Piatek: Der 24 Jahre alte Mittelstürmer wechselt für rund 23 Millionen Euro Ablöse vom AC Mailand zum Haupstadtklub.



Lucas Tousart: Für 25 Millionen Euro Ablöse verpflichten die Berliner den 22-jährigen Mittelfeldspieler von Olympique Lyon. Bis Ende Juni spielt er jedoch leihweise weiterhin für Olympique.



Matheus Cunha: Der 20-jährige Mittelstürmer kommt für 15 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig. Abgänge Sidney Friede: Der 21-jährige Mittelfeldspieler verlässt die Hauptstadt ablösefrei in Richtung des SV Wehen Wiesbaden.



Ondrej Duda: Der 25 Jahre alte Mittelfeldmann wird an Norwich City verliehen.



Maurice Covic: Der 21-jährige Rechtsaußen wechselt auf Leihbasis zum italienischen Zweitligaverein Ascoli Calcio.



Eduard Löwen: Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird an den FC Augsburg verliehen.



Lucas Tousart: Für 25 Millionen Euro Ablöse verpflichten die Berliner den 22-jährigen Mittelfeldspieler von Olympique Lyon. Bis Ende Juni spielt er jedoch leihweise weiterhin für Olympique.



Davie Selke: Der 25-jährige Mittelstürmer wird an Werder Bremen verliehen.



Dennis Jastrzembski: Der 19 Jahre alte Linksaußen wechselt auf Leihbasis zum SC Paderborn.

1. FSV Mainz 05

Zugänge Jeffrey Bruma: Der 28 Jahre alte Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg.



Erkan Eyibil: Das 18-jährige Mittelfeldtalent rückt aus der Mainzer U19 auf. Abgänge Aaron Seydel: Der 22-jährige Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis zum SSV Jahn Regensburg.



Alexandru Maxim: Der 29-jährige Mittelfeldakteur wird an den türkischen Klub Gaziantep FK verliehen.

SC Freiburg

Zugänge Felix Bacher: Der 19-jährige Innenverteidiger kommt vom FC Wacker Innsbruck. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Abgänge Marco Terrazzino: Der 28-jährige Rechtsaußen wird verliehen und soll den Zweitligisten SG Dynamo Dresden verstärken.



Jérôme Gondorf: Der 31 Jahre alte Mittelfeldakteur wird an den Karlsruher SC ausgeliehen.



Woo-yeong Jeong: Der 20-jährige Rechtsaußen wechselt auf Leihbasis in die zweite Mannschaft des FC Bayern.

FC Schalke 04

Zugänge Jean-Clair Todibo: Der 20 Jahre alte Innenverteidiger wechselt für 1,5 Millionen Euro auf Leihbasis vom FC Barcelona zu den Knappen.



Michael Gregoritsch: Auch der 25-Jährige kommt auf Leihbasis nach Gelsenkirchen – dafür zahlt Schalke 500.000 Euro an den FC Augsburg. Abgänge Nabil Bentaleb: Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird für eine Million Euro an Newcastle United verliehen.



Steven Skrzybski: Der 27 Jahre alte Rechtsaußen wechselt gegen eine Leihgebühr in Höhe von 200.000 Euro zu Fortuna Düsseldorf.



Fabian Reese: Der 22-jährige Mittelstürmer wechselt für 100.000 Euro zu Holstein Kiel.



Jonas Carls: Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wird an Viktoria Köln verliehen.



Mark Uth: Der 28-jährige Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis zum FC Köln.

FC Augsburg

Zugänge Eduard Löwen: Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis vom Hauptstadtklub Hertha BSC. Abgänge Michael Gregoritsch: Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis nach Gelsenkirchen – dafür zahlt Schalke 500.000 Euro an den FC Augsburg.



Caiuby: Verpasste Trainingseinheiten, Geldstrafen und Ärger mit der Justiz – all das führte dazu, dass der FC Augsburg den Vertrag mit dem 31-jährigen Rechtsaußen auflöste.



Mads Pedersen: Der 23-jährige linke Verteidiger wird an den FC Zürich verliehen.

1. FC Köln

Zugänge Mark Uth: Der 28-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis vom FC Schalke.



Elvis Rexhbecaj: Der 22-jährige zentrale Mittelfeldmann kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg.



Jan Thielmann: Der 17-jährige Rechtsaußen rückt aus der Kölner U19 in den Bundesligakader auf.



Toni Leistner: Der 29 Jahre alte Innenverteidiger kommt auf Leihbasis von den englischen Queens Park Rangers. Abgänge Louis Schaub: Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird an den HSV verliehen.



Darko Churlinov: Der 19 Jahre alte Linksaußen wechselt zum VfB Stuttgart.



Matthias Bader: Der 22-jährige Rechtsverteidiger wechselt zum SV Darmstadt. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.



Lasse Sobiech: Der 29-jährige Innenverteidiger wird nach Belgien zum Klub Royal Excel Mouscron verliehen.



Vincent Koziello: Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird an Paris FC verliehen.

SC Paderborn 07

Zugänge Samúel Fridjónsson: Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom norwegischen Erstligisten Vålerenga Fotball zum SC Paderborn.



Dennis Srbeny: Der 25 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom englischen Klub Norwich City.



Adrian Oeynhausen: Aus der eigenen U19 rückt der 17-jährige Mittelfeldakteur Oeynhausen auf.



Antony Evans: Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der U23 des FC Everton.



Dennis Jastrzembski: Der 19 Jahre alte Linksaußen kommt auf Leihbasis von Hertha BSC. Abgänge Khiry Shelton: Der 26-jährige Mittelstürmer wechselt zu Sporting Kansas City in die USA.



Michael Ratajczak: Der 37-jährige Torwart wird an Hannover 96 abgegeben.



Cauly: Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu PFK Ludogorets Razgrad nach Bulgarien.



Marcel Hilßner: Der 24-jährige Rechtsaußen wird an den Halleschen FC ausgeliehen.



Johannes Dörfler: Der 23 Jahre alte Rechtsaußen wird an den FSV Zwickau ausgeliehen.



Babacar Gueye: Der 25 Jahre alte Mittelstürmer wechselt zum Karlsruher SC.

1. FC Union Berlin