Quaggamuschel und Co.: Tierische Einwanderer am Bodensee

Die Quaggamuschel, eine Muschelart die eigentlich nur im Schwarzen Meer vorkommt, breitet sich derzeit rasant im Bodensee aus. Doch sie ist nicht der einzige tierische Einwanderer, der sich in der Vergangenheit in unserer Region breitgemacht hat. Ein Überblick über die Eindringlinge am Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein.