Dietmar Hopp ist reich. Unerhört reich. 2018 wurde er auf der weltweiten Forbes-Liste auf Rang 147 geführt. Zu einer solchen Platzierung kommt man nicht mit Sparbuch oder Bausparvertrag. Hopp gründete 1972 zusammen mit vier Kollegen das Unternehmen „Systemanalyse und Programmentwicklung“, das später als „SAP“ bekannt wurde und dessen Software quasi in jeder größeren Firma im Einsatz ist. Eine Erfolgsstory, geschrieben nicht im Silicon Valley, wo in den USA die Software-Giganten sitzen, sondern in Walldorf, einem 15 000-Einwohner-Nest, das man wirklich nicht kennen muss.

Dietmar Hopp (Mäzen Hoffenheim, links) und Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) bedanken sich bei den Fans. | Bild: Revierfoto/dpa

In den USA lieben sie solche Geschichten, der Deutsche hat dazu ein etwas schwierigeres Verhältnis. Hopps Vermögen wird heute auf 10,2 Milliarden Euro geschätzt. Das bringt ihm immerhin einen Rang unter den 15 reichsten Deutschen ein. Davor liegen lediglich noch die Profiteure von Aldi, Lidl, Otto oder BMW, um nur einige zu nennen. Und die haben mit Fußball nichts am Hut, oder zumindest eben nicht in dem Maße, wie Dietmar Hopp. Hätten sie wie Hopp in der Jugend in einem Verein gekickt, gäbe es heute wahrscheinlich in Mülheim an der Ruhr den FC Aldi und in Hamburg die Otto-Versandhandelskicker, die sich mit dem FC Lidl aus Neckarsulm Jahr für Jahr um die Deutsche Meisterschaft streiten würden.

Bei dieser Vorstellung dreht es Fußball-Traditionalisten den Magen um, die die hohe Vereinskultur im deutschen Fußball beschwören, wenngleich es die in der Realität schon lange nur noch auf dem Papier gibt. Aber dazu mehr in Kürze, zuerst sei der Vollständigkeit halber aufgelöst, worum es eigentlich geht.

Die Vorgeschichte

Unter der Woche hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Strafe gegen die Anhänger von Borussia Dortmund verhängt. In den kommenden beiden Jahren dürfen diese die Auswärtsspiele ihres Vereins bei der TSG 1899 Hoffenheim nur im TV verfolgen. Warum? Immer wieder kam es seit 2008 zu Schmähungen gegen Dietmar Hopp, der mit seinem Geld den Hoffenheimern den Durchmarsch vom Amateur- in den Profifußball ermöglichte. Das passte vielen Fans nicht, besonders nicht den Dortmunder Borussen aus dem Ruhrgebiet, wo die Malocher-Vergangenheit bis heute idealisiert wird.

Entsprechend zeigten einige Hopps Konterfei im Fadenkreuz, dazu schallten Hurensohn-Rufe durch die Stadien. Dafür gab es eine Bewährungsstrafe, gegen die die Fans zuletzt durch erneute Provokationen verstießen. Das Maß war voll, den Auswärtsbann wertete die Szene nun allerdings als Bruch von DFB-Versprechen, wonach keine Kollektivstrafen verhängt werden sollen. Was sich nun am Samstag ereignete, war eine konzertierte Aktion, bei der in Köln, Dortmund, Hoffenheim und gestern auch noch bei Union Berlin einmal mehr und auch aus Trotz Hopp angegriffen wurde.

Ein Novum der Bundesliga-Geschichte: Als die Teams auf den Rasen zurückkehrten, zeigten die Mannschaften auf ihre Weise, was sie von der Fan-Aktion hielten. Demonstrativ schoben sie sich den Ball hin und her. | Bild: Revierfoto/dpa

Im Kraichgau führen die Bayern da bereits 6:0, als zwei Mal ein Hurensohn-Plakat im Gästefanblock hoch gehoben wird. Bayerns Verantwortliche toben vor Zorn, es droht der Spielabbruch. Zwei Unterbrechungen sind die Folge. Als beide Mannschaften 15 Minuten vor Schluss wieder auf das Feld kommen, spielen sie sich nur noch demonstrativ gegenseitig den Ball zu. Ein einmaliger Akt in der Bundesliga-Geschichte. Dietmar Hopp verfolgt das Geschehen in den letzten Minuten am Spielfeldrand. Er wird mit Sprechchören gefeiert, die Bayern ringen um Worte, schämen sich für und über den eigenen Anhang, ach was – über die wenigen Rädelsführer, die den Ton in der Kurve vorgeben. Was der 79-Jährige denkt, was er fühlt? Hopp äußert sich zunächst nicht, dass die Anfeindungen ihm zu schaffen machen, bestätigt er am gestrigen Sonntag.

Die Einordnung dessen, was an diesem Samstag passiert ist, übernehmen zunächst andere. Karl-Heinz Rummenigge etwa: „Es ist ein Zeitpunkt für alle, dass wir Flagge zeigen. Wir alle in der Bundesliga.“ Und weiter: „Nicht wegducken ist die Lösung, sondern klare Kante zeigen.“

Die Reaktionen der Zuschauer

Klare Kante zeigen. So wie vor wenigen Tagen die Fans in Münster, als Zuschauer einen Chaoten niederschrieen, weil der einen farbigen Gästespieler der Würzburger Kicker mit Affenlauten bedacht hatte. Wie die Zuschauer in Frankfurt, die einem Trottel, sagen wir es deutlich, niederschrieen, als der in einer Schweigeminute für die Opfer des Attentats von Hanau die deutsche Nationalhymne anstimmte.

Zeigen Deutschlands Fußballfans klare Kante gegen Rassismus, tolerieren aber die Schmähungen gegen neureiche Clubs und ihre Mäzene? Gegen den DFB selbst, wegen der Kommerzialisierung des Fußballs?

Man muss das System von RB Leipzig nicht mögen, das jegliche Mitbestimmung von Fans quasi ausschließt. Die Diskussion, wie ein deutscher Bundesligist aufgestellt sein muss, ist allerdings scheinheilig. Dass ausgerechnet die Fans von Borussia Dortmund die Clubs aus Hoffenheim oder Leipzig ablehnen, weil die angeblich mehr einem Wirtschaftsunternehmen als einem Club gleichen, wirkt fast schon lächerlich, wenn man weiß, dass die Profiabteilung des BVB selbst schon lange ein an der Börse notiertes Aktienunternehmen ist. Den Gesetzen der Branche muss sich jeder Club beugen, egal ob SC Paderborn oder FC Bayern – dem Kommerz kann sich keiner entziehen. Das darf man kritisieren. Das mag den Traditionalisten nicht passen, lässt sich aber nicht mehr ändern.

Fans beider Teams gingen nach dem Spiel zu den Hoffenheimer Fans. | Bild: Matthias Hangst

Aber gut, wir leben in Zeiten der „alternativen Fakten“ und ein jeder kann sich die Welt offenbar nach eigenem Gutdünken zurechtlegen. Ob die neureichen Clubs Fluch oder Segen für die Bundesliga sind, sei daher einfach mal dahingestellt. Und natürlich darf ein jeder Fan einen Club anfeuern und andere ablehnen, ebenso die Entwicklung des Profifußballs insgesamt. Entscheidend ist aber, wie das passiert.

Beleidigungen (“Schiri, du Arschloch“) und vermeintliche Drohungen (“Wir wissen wo dein Auto steht“) gibt es bei jedem Bundesligaspiel. Man hat sich daran gewöhnt, aber sind sie deshalb in Ordnung?

Soziales Engagement

Die Bezeichnung Hurensohn soll einen Menschen provozieren. Sie verletzt das Ehrgefühl, diffamiert eine Familie. Und das eigene Konterfei im Fadenkreuz ist eine Morddrohung, nichts anderes. Das hat nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun, zumal wenn sich die Akteure feige vermummen, sobald sie ihre Plakate zeigen. Nochmal: Man muss Hoffenheim nicht mögen. Aber man sollte sich schon überlegen, ob man in die Litanei der Hassprediger einstimmt. Bayern-Coach Hansi Flick, der selbst einst in Hoffenheim Trainer und Geschäftsführer war, verwies auf das soziale Engagement des Milliardärs, der zum Beispiel in die Krebsforschung investiert. „Jeder von diesen Chaoten hat wahrscheinlich jemanden in der Familie, der von Dietmar Hopp schon einmal profitiert hat.“ Hopps Stiftung ist mit einem Vermögen von 4,5 Milliarden Euro eine der größten in Deutschland.

Ein Anfang ist gemacht

Die Spieler des FC Bayern und von 1899 Hoffenheim haben ein Zeichen gesetzt. Vielleicht wurde am Samstag ein Anfang gemacht, vielleicht bedarf es aber tatsächlich erst noch mehrerer Spielabbrüche, bis Grundwerte in den Fußball-Arenen wieder gelebt werden.

Es geht um den Umgangston. Um Respekt. Um Zuhören statt Keifen. Um das Miteinander, um Zivilcourage, die oftmals im Alltag schwierig ist. Wer will schon einem Hooligan die Stirn bieten? Allein geht es nicht. Aber wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der einzelne systematisch als Hurensohn diffamiert werden dürfen? Nein, sicher nicht!

Die Münchner Chaoten begründeten ihre Aktion am Samstagabend übrigens auch damit, dass sie nur so die Aufmerksamkeit der Masse erreichen könnten. Sie schlossen ihre kruden Ausführungen mit den Worten: „Fußball bleibt dreckig – Fans bleiben rebellisch – Gegen Kollektivstrafen – F**k dich, DFB!“ Pardon: Blöder geht es kaum. Sollen sie doch zu Hause bleiben.

In Berlin riefen einige Chaoten gestern nach den erneuten Hopp-Schmähungen: „Ihr macht unseren Sport kaputt.“ Nein, sie selbst sind die Totengräber des Fußballs.