1. Wie ist es möglich, dass Löw seine Mannschaft vor dem Mexiko-Spiel so falsch einschätzte?

Der Bundestrainer hatte im Rückblick auf schwache Testspiele erklärt, man habe die Defizite aufgearbeitet. „Wir werden bereit sein“, sagte er, doch dann war das Gegenteil der Fall. Löw hat acht Weltmeistern von 2014 das Vertrauen geschenkt, obwohl die schon in den Tests gegen Österreich und Saudi-Arabien nichts zuwege gebracht hatten. Müller, Khedira und Özil – der Bundestrainer sieht dieses Trio zusammen mit Neuer, Boateng, Hummels und Kroos als unverzichtbares Gerüst der Mannschaft an. Da aber kaum anzunehmen ist, dass gerade Müller, Khedira und Özil im Training so dominant waren, dass sie die anderen Akteure im WM-Aufgebot überstrahlten, ging Löw offensichtlich die Statik der Mannschaft über die Form der Spieler. Das ist schlecht und wurde bestraft.

2. Wie kann es sein, dass eine solch erfahrene Mannschaft dem Gegner so viele Angriffspunkte bietet?

Es ist kein neues Problem. Der eingewechselte Julian Brandt hat es nach der Pleite gegen Mexiko wieder angesprochen: „Wir haben mit zwei Parteien verteidigt. Die einen wollten pressen, die anderen sich zurückfallen lassen. Dadurch hatten die Mexikaner einen Riesenraum, in dem sie keinen Druck bekommen haben. Dann wird’s schwer.“ Auch Mats Hummels kritisiert schon seit Wochen eine viel zu offensiv angelegte Spielweise: „Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt – nur gegen einen besseren Gegner. Wenn sieben oder acht Spieler offensiv spielen, dann ist klar, dass die offensive Wucht größer ist als die defensive Stabilität. Das ist das, was ich intern oft anspreche. Das fruchtet anscheinend noch nicht so ganz.“ Wer müsste das ändern? Natürlich der Bundestrainer, aber der hatte sich in der Einschätzung des Gegners schwer getäuscht. „Sie haben uns auf eine andere Weise gelockt, als wir es erwartet hatten“, gab Manager Oliver Bierhoff zu. Mit wild pressenden Mexikanern hatten Löw und sein Trainerteam gerechnet, doch die ließen die deutschen Kicker immer wieder die Mittellinie passieren, nur um dann die Passwege zuzustellen und nach Ballverlusten schnell nach vorne zu spielen. „Wir waren ein bisschen ratlos, was wir machen sollen“, sagte Bierhoff. Offene Worte, aber auch erschreckende Worte.

3. Kann es sein, dass im deutschen Lager eine Prise zu viel Weltmeistergefühl steckt?

Wenn man sieht, wie nachlässig die Spielvorbereitung offensichtlich durch das Trainerteam war, wenn man die mangelnde Bereitschaft sieht, in Zweikämpfe zu gehen oder Laufarbeit auch mal für den gerade überforderten Kollegen zu machen, wenn man die vielen nachlässig gechippten Abspiele betrachtet – dann kann man diese Frage nicht einfach mit Nein beantworten! Auch hat es im Vorfeld der WM Berichte gegeben, wonach Harmoniestörungen im Team vorhanden seien, hier die gestandenen Weltmeister, dort die jungen Neuen, die zu lernen hätten. Ein Bild aus der Partie gegen Mexiko könnte dafür Pate stehen. Gerade hatte Timo Werner den freistehenden Julian Draxler übersehen und eigensinnig abgeschlossen, da widmete ihm Mesut Özil eine befremdend unfreundliche Geste samt bösem Blick. Wenn das nötig ist, dann sollte die Schlappe gegen Mexiko als Erdung begriffen werden.

4. Was ist los mit den Anführern der Mannschaft?

Thomas Müller ist normalerweise die personifizierte Motivation, einer, der die Kollegen mitreißt, sie anspornt. Doch jetzt ist er außer Form und sein Gesichtsausdruck sagt nichts anderes, als dass er das auch weiß. Mesut Özil war oft gut, aber in seinen 91 Länderspielen einfach keiner, der je als Motivator aufgefallen wäre. Auch Toni Kroos ist eher ein stiller Zeitgenosse, gegen Mexiko musste er sich sogar den Vorwurf gefallen lassen, dass er sich für Defensivarbeit zu schade war. Und Sami Khedira, eigentlich ein Mann des Wortes, ist sportlich völlig neben der Spur. 2014 gab es aber vor allem einen Bastian Schweinsteiger, einen Philipp Lahm und auch einen Lukas Podolski, die Wortführer waren. Die Losung kann jetzt nur sein: Auf Neuer, Boateng und Hummels hören – dann dürfte wenigstens die Abwehrleistung besser werden.

5. Was muss der Bundestrainer tun?

Als erstes den Trotz ablegen, den er unmittelbar nach dem 0:1 gegen die Mexikaner an den Tag legte. Konfrontiert mit der Tatsache, dass von den vier vorangegangenen Weltmeistern bei der nächsten WM gleich drei in der Vorrunde scheiterten (Frankreich 2002, Italien 2010 und Spanien 2014), reagierte Löw auf die Frage, ob das auch ihm und seiner Mannschaft passieren könne, nicht mit Argumenten, sondern mit Trotz: „Uns wird es nicht passieren! Wir werden es schaffen!“ Das ist möglich, aber nur dann, wenn gerade er, der Bundestrainer, bereit ist, sein Konzept in der Gesamtheit zu hinterfragen. Boateng etwa meinte, man müsse viel ändern, „fast alles“. Personelle Zeichen sind gefordert, Müller, Özil, Khedira raus, Reus, Goretzka und Gündogan oder auch der defensiv starke Rudy rein.

6. Schafft Löw die Wende zum Guten?

Möglich, doch dazu muss er aber erst mal seinen eigenen Schwarzwälder Dickkopf besiegen. Zuversicht und Mut bedarf es – und selbstverständlich Vertrauen in die Spieler der vermeintlich zweiten Reihe, die er ja selbst ausgewählt hat. 2014 in Brasilien war zunächst auch nicht alles nur Sonnenschein und im Achtelfinale gegen Algerien hätte Schluss sein können. Es kam anders, und danach wurde alles besser, weil der bis dahin im Mittelfeld völlig wirkungslose Lahm auf die abgestammte Position des rechten Verteidigers zurückbeordert wurde. Allerdings war dafür keine plötzliche Eingebung des Bundestrainers verantwortlich, sondern der Umstand, dass sich der bis dahin auf der Außenposition abmühende Innenverteidiger Mustafi schwer verletzte. Diesmal muss Löw von sich aus handeln, sonst könnte es früh nach Hause gehen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein