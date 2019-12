Vielleicht hätte sie der Anruf der Internationalen Sport-Korrespondenz, des Organisators der Wahl der deutschen Sportler des Jahres, auch in Schockstarre versetzen können. Sabine Spitz saß schon auf gepackten Koffern für den Flug in ihre zweite Heimat Südafrika, als ihr mitgeteilt wurde, im schmucken Benazetsaal zu Baden-Baden mit dem „Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport“ ausgezeichnet zu werden. Ein Vierteljahrhundert hatte die Mountainbike-Olympiasiegerin aus dem Hotzenwald WM- und EM-Titel sowie einen kompletten olympischen Medaillensatz gesammelt, ehe sie dieses Jahr mit 47 Jahren ihren Rücktritt erklärte.

Auch ein Vorbild: Die ehemalige Bahnradsportlerin Kristina Vogel sitzt seit ihrem schlimmen Trainingsunfall 2018 im Rollstuhl. Auf dem Roten Teppich zeigte sie stolz ihre Gala-Schuhe. | Bild: Witters

„Ich freue mich sehr über diese große Auszeichnung“, sagte sie auf der Bühne bei der von Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne präsentierten ZDF-Gala, die dieses Mal ganz ohne Fußball auskam. Kein Wunder, waren die Leistungen der deutschen Kicker ohnehin nicht preisverdächtig.

Zwei Baden-Badener: Thomas Gottschalk und Lebensgefährtin Karina Mross. | Bild: dpa

Für Sabine Spitz war klar, sich für die Gala in Baden-Baden das Abendkleid überzustreifen. „Vorbild im Sport“ zu sein sei eine Ehre, fast so etwas wie die Auszeichnung fürs Lebenswerk. Wichtig für die Juroren war auch, dass Sabine Spitz sich stets gegen Doping positioniert hat, sich in sozialen Projekten engagiert, unter anderem mit ihrem Stiftungsfonds für die Zukunft junger Menschen. Der Preis ist mit 40 000 Euro ausgestattet. Die Hälfte davon ist an Maßnahmen zur Nachwuchsförderung gebunden. Freuen dürfen sich vor allem die SG Rheinfelden, also ihr Heimatverein, und das Junior-Team des RSV Bad Säckingen über jeweils 5000 Euro. 10 000 Euro fließen in ihren Stiftungsfonds.

Fast ein Heimspiel: DFB-Präsident Fritz Keller bei der festlichen Sportgala in Baden-Baden. Bei der Sportlerwahl standen in diesem Jahr die Fußballer sonst allerdings nicht im Mittelpunkt. | Bild: Witters

Der neue DFB-Präsident Fritz Keller, der in Baden-Baden fast ein Heimspiel hatte, genoss die fußballlose Präsentation. Das Augenmerk liege ohnehin zu viel auf Fußball, musste er zugeben. Die Leichathletik war es, die bei der 73. Sportlerwahl einen Doppelsieg feierte. So wurden die Weltmeister von Doha, Weitspringerin Malaika Mihambo und Zehnkämpfer Niklas Kaul, zu Sportlern des Jahres gewählt.

In Baden-Baden wurden Weitspringerin Malaika Mihambo und Zehnkämpfer Niklas Kaul sowie die Skisprung-Mannschaft (hinten, von links) mit Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Trainer Werner Schuster, Karl Geiger und Richard Freitag ausgezeichnet. | Bild: dpa

„Ich bin dein größter Fan“, outete sich Weitsprung-Legende Heike Drechsler als Mihambo-Fan. Vor drei Jahren in Rio habe Mihambo knapp eine Olympia-Medaille verpasst, flog ein Jahr später nach einer Verletzung aus der Sportförderung heraus, um danach wieder wie ein Komet aufzusteigen. „Du machst dein Ding“, machte ihr Drechsler Mut. Wie ein Komet stieg auch Niklas Kaul in den Leichtathletik-Himmel auf. Nach Platz elf nach fünf Diszplinen sicherte er sich dank einer Aufholjagd am zweiten Tag noch den Titel.

Kaul setzte sich knapp gegen Triathlet Jan Frodeno durch. Dritter wurde Markus Eisenbichler, der mit seinem Skisprung-Team Mannschaft des Jahres wurde. Mit einem „Schuhplattler“ bewies er Showtalent. „Ein Stilbruch“, gab er zu, weil dieser in seiner bayrischen Heimat normalerweise nur in der Lederhose gestattet sei. Vom Weltcup am Nachmittag in Klingenthal sei er mit seinen Burschen von der Schanze abgeholt worden, um mit Heli und Privatflug nach Baden-Baden zu gelangen. „Das war schon dekadent“, habe er gedacht, und „Mir san doch keine Fußball- oder Popstars.“ Aber gefreut haben sie sich doch – „wie kleine Kinder“.