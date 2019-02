Herr Rießle, die WM steht an, das nächste Großereignis. Ist das zu vergleichen mit den Olympischen Spielen von vor einem Jahr?

Gleichzusetzen nicht. Da sind die Olympischen Spiele schon noch mal höher anzusetzen. Weil sie einfach seltener sind und einen Wahnsinnsstellenwert haben. Aber natürlich ist die WM ein Riesenhighlight.

Ist die Saisonvorbereitung auf diesen Höhepunkt ausgerichtet?

Im Trainingsaufbau ist jede Saison gleich. Im Herbst liegt der Schwerpunkt darauf, gut in den Winter zu starten und deshalb den Trainingsaufwand runterzuschrauben, damit man sich am Anfang etwas leichter im Weltcup tut. Aber wir haben schon versucht, dass wir nun Ende Februar auf dem Höhepunkt sind. So genau kann man das aber nicht planen.

Wie bewerten Sie Ihre Leistungen in diesem Winter bislang? Sind Sie mit der Entwicklung zufrieden?

Mein Winter ist ganz in Ordnung. Ich war mit meinen Leistungen aber zu unkonstant. Mal war ich richtig gut, dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Es war ein bisschen wellig bis jetzt, das hat mich gestört. Ich war schon häufiger an einem Sieg dran, aber es hat nicht ganz gereicht. Ich war aber schon etliche Male auf dem Podium, das ist ordentlich. Außerdem hat sich die Sportart richtig weiterentwickelt. Ein paar Junge, die letztes Jahr noch Zeit brauchten, haben sich gut entwickelt. Das Level ist einen Schritt nach oben gegangen.

Einen Wandel erlebt auch das deutsche Team. Bei Eric Frenzel läuft es nicht nach Wunsch, dafür ist zum Beispiel ein Vinzenz Geiger richtig stark.

Wenn jeder von uns einen Supersprung macht, ist er vorne dabei. Aber wir haben es in diesem Winter noch nicht geschafft, in unserer gewohnten Mannschaftsstärke an den Start zu gehen. Bei einem hat es mal gut funktioniert, dafür bei zwei, drei anderen gar nicht. Das war zuletzt nie der Fall, da waren alle auf einem konstant hohen Level. Aber das geht eben nicht jedes Jahr, das wäre ja auch langweilig.

Die Kombinierer haben selbst die Latte sehr hoch gelegt, daher wirken mittelmäßige Ergebnisse eher schlecht.

Wenn man sagen würde, dass wir schlecht sind, wäre das auch nicht angemessen. Vor zwei Jahren haben wir alles gewonnen, das war nicht richtig. Nun gewinnen wir nicht mehr alles, das ist auch nicht richtig.

Der Zweitplatzierte Eric Frenzel aus Deutschland (l-r), der Sieger Johannes Rydzek aus Deutschland und der Drittplatzierte Eero Hirvonen aus Finnland freuen sich über ihren Erfolg beim Weltcup 2017. Zwei Jahre später läuft es beim deutschen Team nicht bei allen nach Wunsch. | Bild: Heikki Saukkomaa (Lehtikuva/dpa)

Der Norweger Riiber ist derzeit bärenstark. Was kann man gegen ihn tun?

Er hat dieses Jahr sehr starke Wettkämpfe gezeigt. Er ist wahnsinnig konstant in seinen Sprungleistungen, Laufen hat er jetzt offenbar innerhalb von einem Jahr auch gelernt. Unser Vorteil ist, dass er nur schlechter werden kann. Wenn wir einen guten Wettkampf machen, können wir ihn schlagen.

Was sind die Ziele für die WM in Seefeld? Bei den letzten Großereignissen waren die deutschen Kombinierer immer bärenstark.

Ich würde mich natürlich über eine Einzelmedaille richtig freuen. Und wenn ich es ins Team schaffe. Aber wir sind in diesem Jahr eine komplett andere Mannschaft. Alle ein bisschen Wundertüten. Jetzt muss jeder wieder auf sein bestes Level kommen. Wir gehen sicherlich nicht als die absoluten Favoriten an den Start, sondern aus zweiter Reihe. Vielleicht tut es uns ganz gut, dass wir nicht mit dem ganz großen Druck in die WM gehen.

Es gibt vier Wettkämpfe bei der WM, zwei davon auf der Schanze in Innsbruck, zwei in Seefeld. Wie liegen Ihnen die Schanzen?

Seefeld ist nicht meine Lieblingsschanze. Innsbruck ist sehr speziell. Bei mir ist es oft so: Ich komme an eine Schanze und es funktioniert oder es funktioniert nicht. So ein Mittelding ist selten.

Ihr Wellental hängt stark mit den Sprüngen zusammen. Wo haben Sie angesetzt, um sich dort zu verbessern?

Zuallererst habe ich die Skifirma gewechselt. Technisch habe ich noch viel drin. Jeder hat seinen technischen Grundsprung. Da über die Jahre einzugreifen, ist richtig schwer. Ich komme da nur in Minischritten vorwärts. Wenn ich einen ordentlichen Sprung mache, weiß ich, dass ich auch mal ein Springen gewinnen kann. Da heißt es einfach dranzubleiben, so wie ich es schon die vergangenen Jahre mache.

Das heißt, bei Ihnen war der Grundsprungstil nicht optimal?

Jeder hat andere körperliche Voraussetzungen. Man hat natürlich früher in der Grundausbildung auf den Schülerschanzen Wert darauf gelegt, dass man sauber springt. Mit Fluss und Tempo. Es ist nicht für jeden eine Technik, die funktioniert. Der Trend geht dahin, dass der Sprung immer schneller wird. Und darauf ist meine Technik nicht ausgelegt.

Österreich, Seefeld: Ski Langlauf, Weltmeisterschaft. Deutschlands Fahnenträger, Kombinierer Johannes Rydzek, während der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM. Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden vom 20.02. - 03.03.2019 in Seefeld und Innsbruck statt. | Bild: Barbara Gindl (APA/dpa)

Was bedeutet es, dass die Sprünge schneller werden?

Die Absprunggeschwindigkeit wird höher. Man versucht nicht mehr, nach oben zu springen, sondern nach vorne. Dass man eher an Geschwindigkeit zunimmt und nicht erstmal bremst.

Wie kommen solche Entwicklungen zustande?

Oft kommt jemand Neues dazu, der ganz anders springt. Und wir sagen: Das kann doch gar nicht sein, das geht doch gar nicht. So sehen wir anderen das auch und versuchen, mit dem Trend mitzugehen.

Kommen solche Entwicklungen eher von den Spezialspringern?

Da kommen die Trends natürlich eher her. Die sind die Chefs auf der Schanze. Aber wir schauen natürlich auch bei uns, wer am besten gesprungen ist. Das versucht man nicht unbedingt nachzumachen, aber in die Korrekturen mit einfließen zu lassen.

Apropos Spezialisten. Sie sind in diesem Winter auch schon bei den Langläufern in Davos dabei gewesen. Wie kam es dazu?

Die Langläufer hatten dort nur zwei Läufer am Start. Wir waren gerade beim Weltcup in Lillehammer und am Abend zusammengesessen, als das Angebot kam. Da haben sich tatsächlich drei bei uns gemeldet: Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und ich. Wir beiden älteren durften dann starten und haben einen Ausflug in die Langlaufwelt gewagt.

Und wie waren Ihre Eindrücke?

Es war gut auf der einen Seite, aber wir haben schon zuvor gewusst, dass es schwierig wird, über den Prolog zu kommen. So kam es auch. Es war aber eine tolle Erfahrung, zu sehen, was im Langlauf abgeht. Und einzuschätzen, was die leisten.

Der Unterschied ist wirklich so groß zwischen Spezialisten und Kombinierern?

Ja, der ist schon ziemlich groß. Ich habe bei dem Prolog, der etwa drei Minuten ging, zwölf Sekunden verloren. Der 30., der als Letzter weiterkommt, hatte sechs oder sieben Sekunden Rückstand. Ich hätte also nochmal sechs Sekunden schneller laufen müssen, um weiterzukommen. Wir haben gesehen, dass die Langläufer ein richtiges Pfund drauf haben.

Sport Fabian Rießle gibt Fans der Ski-WM Tipps zum Sightseeing in Seefeld Das könnte Sie auch interessieren

Das heißt denn, dass für Sie ein Wechsel zu den Spezialisten nicht infrage kommt?

Früher hatte ich mal ein Jahr, in dem ich beim Springen ständig gestürzt bin und mich verletzt habe, weil ich Saltos gemacht habe auf der Schanze. Da habe ich schon mal überlegt: Soll ich jetzt wirklich mit dem Springen weitermachen? Aber letztlich bin ich schon sehr zufrieden, wie es jetzt ist. Wenn ich mal aufhöre mit der Kombination, werde ich vielleicht noch ein paar Volksläufe machen. Aber nicht mehr auf dem Level der Weltspitze.

Gibt es schon konkrete Pläne in Richtung Karriereende?

2021 habe ich auf jeden Fall noch im Blick mit der Heim-WM in Oberstdorf. Und 2022 wäre schon auch toll, wenn ich bei den Olympischen Spielen in Peking dabei wäre. Wenn ich sehe, dass ich noch eine Chance habe und in der Weltspitze mithalten kann, dann gerne. Aber wenn ich merken sollte, dass es keinen Spaß mehr macht und es nur noch eine Schinderei ist, dann reicht es auch.

Spüren Sie vor einem Großereignis wie jetzt der WM eine andere Anspannung als vor einem Weltcup?

Man fiebert schon darauf hin. Ich versuche aber, immer ruhig zu bleiben. Im Endeffekt ist es wie ein normaler Weltcup. Es sind keine anderen Leute am Start, die Schanzengröße ist nichts anders, die Loipen auch nicht. Es ist alles genau gleich. Wenn man versucht, ruhig zu bleiben und auszublenden, dass es das Highlight des Jahres ist, fällt es mir immer etwas leichter.

Nordische Ski-WM, Nordische Kombination: Fabian Rießle während des Trainings auf der Bergisel-Schanze. | Bild: Georg Hochmuth (APA/dpa)

Spüren Sie eine andere öffentliche Aufmerksamkeit?

Auf jeden Fall. Der Fokus liegt deutlich mehr drauf als auf einem Weltcup.

Und durch die Nähe fühlt sich Seefeld wie eine Art Heim-WM an?

Es werden natürlich viele Freunde und viele aus der Familie da sein. Da spürt man, dass es nah an Deutschland ist. Seefeld wird auf jeden Fall toll. Die beiden letzten WM-Orte mit Lahti und Falun waren eher langlauflastig. Dort sind die Leute nach dem Langlaufen nach Hause gegangen. Das wird in Seefeld anders und angenehmer für uns Kombinierer und die Springer. Und der Ort Seefeld ist auch sehr schön, das ist schon immer im Weltcup ein Highlight für uns.