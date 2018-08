Was ist vom SC Freiburg zu erwarten? Nur zwei Stammspieler – Marc Oliver Kempf und Caglar Söyüncü – haben den Verein verlassen. Durch die Verpflichtung von drei Feldspielern, die bereits Bundesligaerfahrung haben, und die Rückkehr der Langzeitverletzten Florian Niederlechner und Mike Frantz ist der Kader zum jetzigen Zeitpunkt qualitativ besser aufgestellt als in der Vorsaison. Wenn der SC keine gravierenden Verletzungsausfälle hat, sollte ein Platz im Mittelfeld möglich sein.

Welche Erkenntnisse können die Freiburger aus dem knappen Pokalsieg bei Drittligist Cottbus mitnehmen? Wie in der Vorsaison hatten die Freiburger Probleme, sich Torchancen zu erspielen, obwohl sie das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit klar dominiert haben. Bei den beiden Gegentoren hat sich die SC-Defensive von dem Drittligisten ausspielen lassen und schlecht verteidigt. Spieler und Trainer betonten dennoch die positiven Aspekte des Pokalspiels: die Energieleistung, mit der sie das Spiel noch gedreht haben, das Durchhaltevermögen über 120 Minuten und vor allem das Erfolgserlebnis, das sie im Gegensatz zu ihrem Auftaktgegner Frankfurt mit in den Bundesligastart nehmen.

Petersen, Niederlechner, Waldschmidt, Höler und Kleindienst – sind das nicht zu viele Stürmer? Nur der Hamburger SV hat in der vergangenen Saison weniger Tore geschossen als der Sport-Club. Und fast die Hälfte der 32 Saisontreffer erzielte Nils Petersen (15). Für die Freiburger wäre es wichtig, dass auch andere Spieler treffen. Höler und Kleindienst sind beide eher Ergänzungsspieler, können aber wichtige Optionen als Einwechselspieler sein. Das gab es der Vorsaison so nicht. Niederlechner und Petersen bilden zum Start die Doppelspitze, Waldschmidt soll zunächst über die Außenposition spielen, auf der die Freiburger weiter Bedarf haben.

Mit Dominique Heintz wurde nur eine Defensivkraft verpflichtet, obwohl der SC zwei Innenverteidiger abgegeben hat und die zweitmeisten Gegentore kassiert hat – reicht das? Von Heintz erhofft sich der SC Erfahrung und Stabilität für die Innenverteidigung. Der an Leicester City transferierte Söyüncü war zwar ein sehr guter Zweikämpfer, streute aber auch immer wieder entscheidende Patzer ein, und der ablösefrei zum VfB Stuttgart gewechselte Kempf war häufig verletzt. Neben Heintz ist Manuel Gulde derzeit gesetzt, der in der Vorsaison die komplette Hinrunde ausgefallen ist. Die talentierten Robin Koch und Philipp Lienhart haben ihr Startelf-Potenzial schon nachgewiesen.

Wird sich der Kader des SC Freiburg bis zum Ende des Transferfensters am 31. August noch verändern? Mindestens noch ein Spieler soll verpflichtet werden. Gesucht wird ein Offensiver, der sowohl auf der Außenbahn als auch im Mittelfeld spielen kann. Durch den Verkauf von Söyüncü für 21 Millionen Euro wäre auch genug Geld in der Kasse.

Welche Spieler werden dem SC in dieser Saison besonders helfen? Petersen dürfte auch in dieser Saison wieder die Lebensversicherung für den SC sein, wenn er annähernd an die vergangene Saison anknüpfen kann, die er selbst als seine „bislang beste“ bezeichnet. Dazu muss der SC darauf hoffen, dass Torwart Alexander Schwolow seine Leistung ebenfalls bestätigt und Linksaußen Christian Günter wieder stabil und verletzungsfrei bleibt, da es für ihn keinen adäquaten Ersatz gibt. Waldschmidt hat in der Vorbereitung angedeutet, dass er für mehr Kreativität in der Offensive sorgen kann. (dpa)

