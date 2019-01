von Gabriela Thoma

Die deutschen Handballer starten am Donnerstag, 10. Januar, (18.15 Uhr/ZDF) gegen Korea in die Weltmeisterschaft. Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes, stellt unsere WM-Spieler vor:

Bild: Soeren Stache/dpa

Mannschaftsfoto beim offenen Training der deutschen Nationalmannschaft vor der Handball WM 2019 am 08. Januar in der Turnhalle des Sportforums in Berlin.

Axel Kromer ist Sportvorstand des Deutschen Handballbundes und stellt in unserer Bilder-Story die WM-Handballer vor. | Bild: Tim Groothuis

Silvio Heinevetter

(Füchse Berlin, 34 Jahre, Torwart)

Bild: Axel Heimken

"Silvio ist mit seinem teils unorthodoxen Torhüterspiel ein hervorragendes Pendant zu Andreas Wolff. Was er zuletzt in der Bundesliga und im Nationalteam gezeigt hat, ist wirklich super."

Andreas Wolff

(THW Kiel, 27, Torhüter)

Bild: Axel Heimken

"Er ist 2016 beim EM-Titelgewinn vom No-Name-Mann zum Weltklasse-Torhüter gereift und hat das Ziel, bester Torhüter der Welt zu sein. Andi besitzt ein hervorragendes Verständnis im Zusammenspiel mit der Abwehr."

Finn Lemke

(MT Melsungen, 26, Rückraum links)

Bild: Axel Heimken

"Handballfans wissen, dass Finn der große Abwehrchef ist. In Melsungen bekommt er wegen der Verletzung von Julius Kühn verstärkt Einsätze im Angriff. Auch bei uns kann er da eine gute Variante sein."

Patrick Wiencek

(THW Kiel, 29, Kreisläufer)

Bild: Axel Heimken

"Am Kreis bieten wir drei Haudegen auf, das sind einfach Maschinen. Patrick ist ein Malocher, der in der Abwehr die zentrale Position abdecken kann. Und im Angriff ist Bam-Bam eigentlich von keinem zu halten."

Fabian Wiede

(Füchse Berlin, 24, Rückraum Mitte)

Bild: Axel Heimken

"Fabian ist ein torgefährlicher Linkshänder, der nicht aus dem System heraus Dinge macht, sondern intuitiv für Überraschungen sorgt. Er erzielt immer wieder die enorm wichtigen Tore in Stressphasen."

Hendrik Pekeler

(THW Kiel, 27, Kreisläufer)

Bild: Axel Heimken

"Kein Mann der großen Töne. Seine Mimik sagt nichts aus über seine Stimmungslage, es ist schwer zu deuten, was er denkt und ob er mit sich zufrieden ist. In der Abwehr eine Bank und auch im Angriff top."

Martin Strobel

(HBW Balingen-Weilstetten, 32, Rückraum Mitte)

Bild: Axel Heimken

„Er zeigt auch beim Tabellenführer der 2. Liga seine Qualität. Er ist ein erfahrener Spieler, kennt das hohe internationale Niveau und hat körperlich noch mal zugelegt. Stressresistenter Denker!“

Steffen Fäth

(Rhein-Neckar Löwen, 28, Rückraum links)

Bild: Axel Heimken

„Teils ist es Wahnsinn, wozu der wurfgewaltige und torgefährliche Kerl in der Lage ist. Seine genialen Momente und hohe Qualität konnte er in der Liga bei den Löwen zuletzt nicht so zeigen.“

Patrick Groetzki

(Rhein-Neckar Löwen, 29, Rechtsaußen)

Bild: Axel Heimken

"Ihn kennen in Süddeutschland alle Handballfans. Patrick bildet die Flügelzange mit Uwe Gensheimer. Ein kreativer, schneller Gegenstoßspieler mit unglaublichem Spielwitz."

Steffen Weinhold

(THW Kiel, 32, Rückraum rechts)

Bild: Axel Heimken

"Steffen ist auch in der Abwehr eine feste Größe. Als stiller Leitwolf überrascht er mit Toren wie aus dem Nichts. In Zweikämpfe geht er mit voller Dynamik und ohne Rücksicht auf eigene Verluste."

Franz Semper

(SC DHfK Leipzig, 21, Rückraum rechts)

Bild: Axel Heimken

"Unser Küken. Für Franz gibt es nur Vollgas. Er scheut sich vor nichts, besitzt Präzision in den Würfen. Aber er ist so jung, dass seine Laufwege noch nicht immer clever sind."

Matthias Musche

(SC Magdeburg, 26, Linksaußen)

Bild: Axel Heimken

"Was er in der Bundesliga zeigt, ist Wahnsinn. Matthias läuft noch den Gegenstoß, wenn andere nicht mehr können. Eine unglaubliche Kampfsau und ein verrückter Vogel, und doch bodenständig."

Fabian Böhm

(TSV Hannover-Burgdorf, 29, Rückraum links)

Bild: Axel Heimken

"Ein ganz seriöser Handballer, der sehr reflektiert ist und vieles wie im Lehrbuch gelernt entscheidet. Er verfügt über ein sehr gutes Durchbruchverhalten. Zudem ein variabler Abwehrspieler."

Jannik Kohlbacher

(Rhein-Neckar Löwen, 23, Kreisläufer)

Bild: Axel Heimken

"Fantastisches Stellungsspiel am Kreis! Er kann tief vors Schienbein oder per Aufsetzerpass in den Wurfkreis angespielt werden, fängt auch unter Bedrängnis sicher den Ball und verwandelt."

Paul Drux

(Füchse Berlin, 23, Rückraum links)

Bild: Axel Heimken

"Oft verletzt, erlebt er zum Glück gerade eine gesunde Phase. Er soll auch außerhalb des Neunmeter-Raums den Weg zum Tor suchen. Diese Tore gelten ja als einfache Tore, und die brauchen wir auch."

Uwe Gensheimer

(Paris St. Germain, 32, Linksaußen)

Bild: Axel Heimken

"Uwe ist unser Kapitän, koordiniert wichtige Prozesse im Team. Uwe lässt dank seiner flexiblen Wurftechnik kaum Torchancen liegen. Wenn er seine Qualität auf die Platte bringt, geht es uns gut."

Christian Prokop

Der Bundestrainer

Bild: Soeren Stache

Christian Prokop ist bei der EM 2018 krachend gescheitert, die Heim-WM ist für ihn die zweite Chance. Der 40-Jährige geht nach akribischer Vorbereitung zuversichtlich in das Mega-Event. „Es ist eine große Herausforderung, die wir aber meistern können, wenn wir als Team auftreten, unsere Leistungen zu 100 Prozent abrufen und natürlich mit dem Heimpublikum im Rücken“, sagte Prokop.