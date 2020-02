von Lars Brockbalz

Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals erzielte das 700. Tor seiner Karriere in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Doch die Schlagzeilen gehörten am Wochenende einem anderen: David Ayres, einem 42 Jahre alten Hobby-Torhüter, der am Sonnabend von der Tribüne aufs Eis kam und mit den Carolina Hurricanes einen Sieg bei den Toronto Maple Leafs feierte. Ein Eishockey-Wunder.

Es ist wohl der Traum eines jeden Fans. Vom Zuschauer zum Hauptdarsteller werden. Runter vom Sitzplatz, Trikot an und rein ins Spiel. David Ayres lebte diesen Traum. „Es war großartig. Ein einmaliges Erlebnis. Ich hatte den größten Spaß meines Lebens“, sagte der 42-Jährige. Sein Trikot mit der Nummer 90 wird einen Platz in der „Hall of Fame“ der Hurricanes bekommen. Das verrückte: selbst die Fans der Maple Leafs bejubelten jeden Parade von Ayers – die Amerikaner lieben solche Heldengeschichten.

Die Regel für die „Notfalltorhüter auf Abruf“

Normalerweise fährt der 42-Jährige in Toronto die Eismaschine beim Farmteam der Leafs. Eishockey hat er nur auf besserem Hobby-Niveau gespielt. Am Sonnabend war er „Notfalltorhüter auf Abruf“ und gab sein Profi-Debüt. Und das auch noch im Trikot des Gegners, der Carolina Hurricanes. Die „Notfalltorhüter-Regel“ in der NHL besagt, dass die Heimmannschaft einen Spieler benennt, der beiden Teams für den unwahrscheinlichen Fall zur Verfügung steht, dass beide Stammtorhüter ausfallen. In der Regel ist das ein Torhüter der örtlichen unterklassigen Teams. In Toronto war es Eismaschinen-Fahrer Ayers. Durch den 6:3-Erfolg der Hurricanes wurde der 42-Jährige der älteste Schlussmann in der Geschichte der NHL, der sein erstes Hauptrundenspiel gewann. „Es war unglaublich und wild“, sagte er. „Obwohl ich im gegnerischen Team war, haben mich die Fans in Toronto gefeiert. Das Team und alle Fans waren großartig zu mir.“ Die Hurricanes-Spieler hatten ihm Mut zugesprochen und gesagt, er solle einfach Spaß haben, egal ob er zehn Gegentreffer kassiert. Selbst von den Gegenspielern bekam Ayers aufmunternte Gesten.

Zu Beginn des Spiels saß er gemeinsam mit seiner Ehefrau Sarah noch auf der Tribüne, als zunächst Carolinas Starttorwart James Reimer verletzt vom Eis musste. Ayres ging daraufhin schon einmal in die Kabine, um sich umzuziehen und als Ersatztorhüter auf der Bank Platz zu nehmen. Der unwahrscheinliche Fall trat dann im zweiten Drittel ein, denn Carolinas Ersatztorwart Petr Mrazek musste ebenfalls ausgewechselt werden. Und Ayres musste tatsächlich aufs Eis. Da war noch eine halbe Stunde zu spielen. Die ersten beiden Schüsse der Maple Leafs waren gleich drin, die Gastgeber verkürzten von 1:4 auf 3:4. „Ich war im gesamten zweiten Drittel nervös. Die einzigen beiden Schüsse aufs Tor waren drin. Aber ich habe den Jungs gesagt, dass ich im dritten Drittel voll da sein werde“, sagte Ayers.

Er hielt sein Versprechen. Im letzten Drittel parierte Ayers acht Schüsse und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. Die Mitspieler begruben ihn nach der Schlusssirene in einer Jubeltraube, das ganze Stadion applaudierte – obwohl Ayres ja für den Gegner gespielt hatte. Der 42-Jährige wurde zum „Spieler des Spiels“ gekürt und in der Kabine von seinen Mitspielern mit einer Sektdusche empfangen.

David Ayres wird zum „Spieler des Spiels“ gewählt

„Ich fand es großartig, wie unsere Spieler ihn aufgenommen haben und für ihn gekämpft haben“, sagte Hurricanes-Trainer Rod Brind'Amour. Und Hurricanes-Stammtorhüter Reimer meinte: „Mit dem, was er getan hat, ist er eine Legende.“

Erinnerung an das „Miracle on Ice“

„Do you believe in miracles?“ twitterten die Hurricanes nach Spielende. „Glaubst ihr an Wunder?“ Das war eine Referenz an das „Miracle on Ice“, das sich exakt auf den Tag vor 40 Jahren ereignete. Damals schlug eine Auswahl von amerikanischen College-Eishockeyspielern die als unschlagbar geltende sowjetische Nationalmannschaft im Finale des olympischen Eishockeyturnieres. Vier Jahrzehnte später hat David Ayers das nächste Eishockey-Wunder vollbracht.