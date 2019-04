Viele Prominente verneigten sich vor der Leistung Tiger Woods. Darunter auch US-Präsident Donald Trump mit den Worten: „Ein wirklich großer Champion. Ich liebe Leute, die unter großem Druck stehen. Was für ein fantastisches Comeback für einen wirklich großartigen Kerl!“

Donald Trump | Bild: dpa

Sein Vorgänger Barack Obama gratulierte dem Tiger: „Gratulation, Tiger! Zurückzukommen und das Masters zu gewinnen nach den ganzen Höhen und Tiefen ist ein Zeugnis von Exzellenz, Beständigkeit und Entschlossenheit.“

Barack Obama | Bild: dpa

Bill Clinton – letzter Präsident im Bunde – teilte mit: „Niemals aufgeben. Herzlichen Glückwunsch, Tiger.“

Bill Clinton | Bild: dpa

Doch nicht nur große Personen der Politik fieberten bei Tiger Woods Triumph mit. Serena Williams schrieb in einem sozialen Netzwerk: „Ich bin buchstäblich in Tränen, wenn ich Tiger Woods sehe. Das ist überragend wie nichts anderes. Zu wissen, wo du körperlich alles durch musstest, und zurückzukommen und dann das heute zu schaffen. Wow. Millionenfache Glückwünsche. Ich bin so inspiriert. Danke Dir Kumpel.“

Serena Williams | Bild: imago

Auch Martin Kaymer, derzeit Deutschlands erfolgreichster Golfer, zollte dem "Tiger" seinen Respekt und sagte: „Nichts außer Respekt. Beeindruckend. Danke Dir Tiger Woods, dass Du uns alle mal wieder inspiriert hast. Ein Tag, der in die Sport-Geschichte eingehen wird."

Martin Kaymer | Bild: dpa

Golf-Rivale Phil Mickelson, gegen den Woods kürzlich ein Showmatch absolvierte, sagte: „Was für ein großer Moment für den Golfsport. Ich bin so beeindruckt von Tiger Woods unglaublicher Leistung, und ich freue mich für ihn, dass er ein weiteres grünes Jacket erobert hat. Ein wahrlich besonderer Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Herzlichen Glückwunsch, Tiger!“

Phil Mickelson | Bild: dpa

Die frühere Ski-Rennfahrerin und Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch verfolgte Woods Sieg live mit: „Habe noch Golf mit diesem Enthusiasmus und Interesse geschaut! Glückwunsch zu deinem 15. Major-Titel“

Maria Höfl-Riesch | Bild: imago

Basketball-Star Stephen Curry gratulierte ebenfalls: „Die größte Comeback-Story des Sports! Glückwunsch. Lass mich irgendwann mal eines der fünf Jackets anfassen!“

Stephen Curry | Bild: Ezra Shaw

Der englische Fußball-Profi Wayne Rooney, der vor Ort war, teilte mit: „Unglaublicher Tag beim Masters. Eine Ehre Tiger Woods zurück in Bestform zu sehen“

Wayne Rooney | Bild: dpa

Komiker Matze Knop, der unter anderem gerne Franz Beckenbauer pder Lothar Matthäus imitiert, äußerte sich beim sozialen Netzwerk Twitter: "Der Tiger ist zurück"

Matze Knop | Bild: dpa

Der Tiger ist zurück. Nein, nicht Tom Jones oder Stefan Effenberg. Die Rede ist von @TigerWoods – die Legende. Was für ein Comeback. Das sind die Qualitäten eines echten Champions. Zurückzukommen wenn keiner mehr mit rechnet. Genial. Congratulations #augusta #golf #woods #masters — Matze Knop .de (@matzeknop) 14. April 2019

Auch Stefan zwitscherte online fleißig mit: "Und jeder gönnt es ihm so sehr."

Stefan Kretzschmar | Bild: dpa

pt async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">