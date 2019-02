von Andreas öhlschläger

Neuer Mann, neues Glück? Nein. So einfach ist es nicht für den VfB Stuttgart. Thomas Hitzlsperger saß am Samstag zum ersten Mal als Sportvorstand auf der Bank, doch einen Sieg als Einstandsgeschenk bekam er nicht. 1:3 gegen Leipzig, mal wieder verloren. Hitzlsperger ist kein Wundermann.

Alter Trainer, neues Glück – das ist nun Hitzlspergers Hoffnung fürs anstehende Freitagabendspiel des VfB bei Werder Bremen. Trainer Markus Weinzierl darf weitermachen, trotz des fehlenden Erfolgs, diese Botschaft schickte der Reschke-Nachfolger ins Land hinaus. Der Ex-Profi sagte: „Es hört sich nicht nur so an, dass Weinzierl in Bremen noch der Trainer sein wird, es ist auch so.“ Denn: „Das Ergebnis ist das Einzige, was nicht so wünschenswert war. Aber alles andere, wie wir aufgetreten sind, wie wir in den letzten Tagen gearbeitet haben und was heute in der Herangehensweise gut war, das stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir nächste Woche ähnliche Schritte machen können.“ Um dann „in Bremen ein besseres Ergebnis zu erzielen“.

Erfolg tut Not, gar keine Frage. „Ich bin optimistisch“, sagte der neue Sportvorstand. „Die Basis ist gut. Einstellung und Mentalität waren heute sehr, sehr erfreulich und da bauen wir drauf auf.“

Es sind Plattitüden, die beim VfB den Blick nach vorne prägen. Die von Zahlen definierte Realität ist verheerend. Nur 15 von 66 möglichen Punkten geholt. 15 Niederlagen kassiert, so viele wie kein anderes Team. 50 Gegentore hinnehmen müssen, das ist negativer Rekordwert im Liga-Vergleich. Und vorne klemmt es weiterhin. 18 Treffer in 22 Partien, das ist eine extrem kümmerliche Bilanz.

Kein Wunder also, dass man hadern muss beim VfB. Die 2:1-Führung gegen Leipzig war möglich. Erst durch den Kopfball von Ozan Kabak in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Marcel Sabitzer den Ball aus dem Tor köpfte. Dann durch Santiago Ascacibar, der in der 64. Minute einen Schuss aufs Leipziger Tor abfeuerte, den Keeper Peter Gulacsi abwehrte. Vier Minuten später stand es 1:2. Yussuf Poulsen, Leipziger Doppeltorschütze (6./74.), bekam einen Foul-Freistoß zugesprochen. Sabitzer verwandelte diesen in perfekter, absolut sehenswerter Manier. Echt schön. Und echt bitter für den VfB.

Es war der K.o.-Schlag fürs Stuttgarter Team, das durch Steven Zubers Handelfmeter ausgeglichen hatte (16.). Ron-Robert Zieler fand den Pfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer „lächerlich“. Denn Poulsen „reißt ja unseren Spieler um“. Abwehr-Youngster Kabak war es. „Das kann man so oder so pfeifen“, gab der Leipziger Stürmer zu. VfB-Keeper Zieler fand das nicht. „Ich stehe zehn Meter dahinter und bin davon ausgegangen, dass wir den Freistoß bekommen.“ VfB-Trainer Markus Weinzierl sprach von einem „fragwürdigen Foul“. „Das muss man nicht geben, denn beide ziehen und zerren und das kann man auch anders entscheiden.“ Stimmt.

Weinzierl beklagte das Schicksal der Kellerkinder. „Wenn du unten drinsteckst, dann werden die Situationen häufig gegen dich entschieden.“ Wie auch immer: „Der Freistoß war der Unterschied.“ Neues Glück? Bisher nicht.