Der Erste gegen den Achten? Auf dem Papier sieht das deutlich aus und es hört sich auch so an, doch im Handball gibt es da oft ein ABER. So auch bei der Partie von Drittliga-Tabellenführer der HSG Konstanz gegen den SV Kornwestheim. Die Schwaben waren nämlich in der vergangenen Saison Meister, verzichteten aber auf die Aufstiegschance. Und in diesem Spieljahr hat sich die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr nach durchwachsenem Start inzwischen gefestigt und ist mit Ambitionen an den Bodensee gereist.

Dann geht das Spiel los und die 1300 Zuschauer in der Schänzlehalle sehen einen munteren Schlagabtausch. Kornwestheim legt vor, Konstanz zieht gleich, nach neun Minuten steht es 4:4. Doch dann schleichen sich plötzlich Fehler ein beim Team von Trainer Daniel Eblen – und ein bisschen Pech kommt noch dazu. Tim Jud trifft den Pfosten, Paul Kaletsch wird geblockt und verbockt ein Kreisanspiel, Fabian Wiederstein wirft, was dem HSG-Kreisläufer nun wirklich selten passiert, völlig frei über den Kasten, und Felix Krüger liefert mit einem Fehlpass die Vorlage zum erfolgreichen gegnerischen Tempogegenstoß. Das hat Folgen, die sich schnell auf der Anzeigetafel zeigen. 10:6 führen die Gäste nach 18 Minuten, es sieht zu diesem Zeitpunkt nicht gut aus für die Konstanzer.

Plötzlich kommt die HSG

Doch schon hat der Handball wieder ein ABER. Vielleicht haben sich die Kornwestheimer etwas zu sicher gefühlt, ganz sicher aber steht die Deckung der Einheimischen besser. Und nur drei (!) Minuten nach dem vermeintlichen saftigen Rückstand hat die HSG ausgeglichen – 11:11 nach 21 Minuten. In der 25. Minute gehen die Konstanzer dann zum ersten Mal in Führung. Kaletsch trifft per Siebenmeter zum 13:12, nachdem er in der Anfangsphase noch einen Strafwurf gegen die Latte gedonnert hatte. Zwischen der 25. Und 27. Minute gibt es die große Chance für den Spitzenreiter, davonzuziehen. Doch aus einer sechs-gegen-vier-Überzahl gelingt nur ein Treffer. Und als die Kornwestheimer wieder vollzählig sind, gleichen sie prompt zum 14:14 aus. In die Pause geht es aber doch mit einem Ein-Tore-Vorsprung der HSG, weil Jud fünf Sekunden vor Ablauf der Zeit das 16:15 besorgt.

Es bleibt auch nach der Pause ausgeglichen

Jetzt gut in den zweiten Durchgang starten, möglichst ein Polster erarbeiten, das dürfte Daniel Eblen seinen Jungs mit aufs Parkett gegeben haben. Sie ahnen es schon – das ABER: Die Kornwestheimer wollen da nicht mitspielen und halten dagegen – zäh wie ein Schmorbraten vom viel zu alten Rind. Diesmal legen die Südbadener vor, die Schaben ziehen nach. 17:17, 18:18, 19:19, 20:20 – ein Krimi mal wieder. Es folgt eine Zeitstrafe gegen Tom Wolf und kurz darauf eine zweite gegen Kaletsch, jetzt haben die Gäste einen doppelten nummerischen Vorteil und nutzen ihn zur 21:20-Führung. Zu mehr reicht es aber nicht. Und gleich steht es wieder unentschieden, 21:21, 22:22, 23:23, 24:24 – vorbei sind 47 Minuten.

Hektik – auch durch die Schiedsrichter

Allmählich also biegt die umkämpfte Partie auf die Zielgerade ein. Nun zählen nicht mehr nur Spielwitz und Kondition, jetzt kommen auch die Nerven ins Spiel – und die Schiedsrichter. David Gierke und Korbinian Konwitschny hätten den in Halbzeit eins schon mit einer Bankstrafe bedachten Kornwestheimer Trainer längst aus der Halle schicken müssen, stattdessen belassen sie es trotz Rumpelstilzchen-Einlagen von Alexander Schurr mit Ermahnungen. Und vielleicht hat der Mann ja auch Wirkung erzielt, denn der überragende Peter Jungwirth darf ein Tor nach Schrittfehler erzielen und Wiederstein erhält für ein Blocken zwei Minuten Auszeit. Sehr umstritten, aber der Nachteil bleibt für die HSG folgenlos.

Führung, aber keine Ruhe

Stattdessen dezimieren sich die Kornwestheimer durch zwei Fouls. Gelingt den Konstanzern jetzt der entscheidende Vorsprung? Kaletsch verwandelt einen Siebenmeter zum 25:24, doch als der zuvor eingewechselte Keeper Maximilian Wolf zum zweiten Mal pariert, leisten sich seine Vorderleute einen technischen Fehler. Die Folge: Siebenmeter für die Gäste und abermals der Ausgleich durch Jungwirth zum 25:25 (55.). Kaletsch auf Wiederstein – 26:25. Postwendend das 26:26. Dann will es Kaletsch erzwingen, doch Pascal Welz im Tor der Kornwestheimer wehrt ab. 236:27 durch einen verwandelten Strafwurf von – natürlich – Jungwirth. 27:27 durch Krüger – und noch zwei Minuten. 27:28 – und noch 1:20 Minuten. 28:28 durch Jud – und noch eine Minute. Der Ball ist bei den Gästen, die erst mal nicht durch die Konstanzer Deckung kommen. 23 Sekunde vor Ende Auszeit Kornwestheim. Wann erfolgt der Wurf? Sieben Sekunden vor Ultimo – und Wolf hält!

Sieben Sekunden noch – und dann der Wahnsinn!

Sieben Sekunden jetzt Zeit für die HSG Konstanz, doch noch zu gewinnen. Sieben Sekunden? Wenig, ABER, Handball! Tim Jud versucht es im Alleingang, wird am Wurfarm gehalten, allerdings noch nicht direkt am Kreis. Es gibt nur Freiwurf, allerdings versäumen es die Schiedsrichter, den schwäbischen Übeltäter vom Feld zu schicken. Dann also Tom Wolf gegen eine Sechs-Mann-Abwehrmauer und dahinter ja auch noch Torhüter Welz. Der HSG-Kapitän holt aus – und zwirbelt die Kugel ins rechte obere Eck. 29:28, der Sieg für die HSG Konstanz, der Rest ist Ekstase pur, der schiere Wahnsinn.

HSG Konstanz: Tölke, Wolf – Stotz, Schlaich (1), Portmann, Hild, Wolf (1), Wiederstein (4), Kaletsch (5/2), Krüger (3), Braun (5), Jud (5), Keupp (4), Wendel (1). – Z: 1300.